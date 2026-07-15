Nguyên nhân giá lăn bánh Hyundai Stargazer thấp hơn cả Kia Morning, MPV 7 chỗ cực hợp xăng E10 chưa bao giờ rẻ thế

Vì sao giá lăn bánh Suzuki Fronx bất ngờ giảm kỷ lục, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? GĐXH - Giá lăn bánh Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer nhận ưu đãi lớn.





Nếu như tháng 6, người mua xe Hyundai Stargazer nhận tổng ưu đãi chỉ 107 triệu đồng thì tháng 7 đã được nâng lên 117 triệu đồng.

Khi mức giảm lên đến 117 triệu đồng, người dùng mua Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn chỉ phải bỏ ra 452 triệu đồng, rẻ chưa từng thấy ở phân khúc xe 7 chỗ. Thậm chí, Hyundai Stargazer còn rẻ hơn KIA Morning GT-Line có giá niêm yết 469 triệu đồng.

Có thể thấy phân khúc MPV 7 chỗ ở thị trường Việt Nam ngày càng trở nên nóng bỏng hơn giữa các mẫu xe xăng.

Hyundai Stargazer doanh số tháng 6/2026 chỉ đạt 303 xe. Lũy kế doanh số từ đầu năm 2026 của chiếc MPV đến từ Hàn Quốc tại Việt Nam 1.989 xe.

Áp lực doanh số một phần, Hyundai Stargazer giờ còn chịu áp lực giảm giá không "phanh" đến từ các đối thủ. Những cái tên như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Avanza Premio giảm 100% lệ phí trước bạ, quy đổi lên đến gần 100 triệu đồng.

Áp lực cạnh tranh doanh số, giảm giá đua với các đối thủ, Hyundai Stargazer giờ đã được hãng xe Hàn Quốc tăng ưu đãi.

Bảng giá xe Hyundai Stargazer

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Hyundai Stargazer Đặc biệt 569 452 Hyundai Stargazer Cao cấp 615 498

Giá xe Hyundai Stargazer và các đối thủ

Hyundai Stargazer giá từ 489 triệu đồng

Toyota Veloz Cross giá từ 658 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Stargazer

Stargazer facelift được kỳ vọng sẽ cải tiến thiết kế theo hướng thể thao và mang hơi hướng SUV rõ nét hơn.

Về thay đổi sản phẩm, Stargazer facelift được kỳ vọng sẽ cải tiến thiết kế theo hướng thể thao và mang hơi hướng SUV rõ nét hơn. Tuy nhiên, các thông số vận hành nhiều khả năng không thay đổi đáng kể khi xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Bên trong khoang cabin, phiên bản mới có thể được nâng cấp với cụm màn hình kép hiện đại, trong khi danh sách trang bị an toàn chủ động (ADAS) tiếp tục duy trì trên các phiên bản cao.

Dù có lợi thế về giá bán và trang bị, Stargazer vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng tại thị trường Việt Nam. Số liệu bán hàng năm 2025 cho thấy mẫu MPV này chỉ đạt hơn 3.300 xe, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Giới chuyên môn nhận định, thiết kế mềm mại, có phần "dị biệt" của Stargazer là một trong những yếu tố khiến mẫu xe này gặp khó trong việc tiếp cận số đông khách hàng. Trong khi đó, xu hướng MPV hiện nay đang dịch chuyển sang phong cách cứng cáp, thực dụng hơn.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.