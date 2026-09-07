Vì sao nhà ngập ánh sáng, thông gió là "phong thủy tốt nhất"? Mẹo thiết kế giúp không gian luôn thoáng mát

Nhà luôn có ánh sáng và sử dụng hợp lý sẽ đón được nhiều tài lộc

Trong phong thủy, ánh sáng tượng trưng cho yếu tố Hỏa, một trong năm yếu tố mang lại sự hài hòa và cân bằng cho mọi không gian.

Ánh sáng tốt góp phần cân bằng năng lượng âm, năng lượng thân thiện, mát mẻ, yên tĩnh tượng trưng bởi mặt trăng và ban đêm, còn năng lượng dương (năng lượng sinh động, xã hội, nóng, khô tượng trưng bởi mặt trời và ban ngày).

Sử dụng ánh sáng một cách thông minh và đảm bảo không khí lưu thông tốt là yếu tố căn bản trong phong thủy và cần được quan tâm đến trong mọi không gian, dù ở nhà hay nơi làm việc.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, khi chọn mua nhà, thuê nhà, tốt nhất bạn nên chọn căn nhà có không gian phía trước thoáng rộng, không bị che chắn quá nhiều, dù bị chắn bởi nhà cao tầng hay rừng cây cũng là không tốt.

Nếu như trước nhà có tầm nhìn thoáng rộng, căn nhà sẽ có nhiều ánh sáng mặt trời, không khí được lưu chuyển, phong thủy tất sẽ là lý tưởng.

Sử dụng ánh sáng một cách thông minh và đảm bảo không khí lưu thông tốt là yếu tố căn bản trong phong thủy và cần được quan tâm đến trong mọi không gian, dù ở nhà hay nơi làm việc.

Người sống ở căn nhà có phong thủy tốt như vậy, tâm trạng thường dễ vui vẻ, lạc quan, tài vận cũng dễ bề tăng tiến, kiếm tiền dễ dàng. Nguyên tắc tối quan trọng của phong thủy nhà ở là phải đảm bảo âm dương cân bằng.

Một ngôi nhà nếu như âm dương bị mất cân bằng thì vạn sự phát triển bất thuận. Khi nhà có dương quá vượng do có nhiều cửa sổ chiếu sáng thì căn nhà đó không thích hợp để tích tài tụ khí, lúc này gia chủ nên dùng rèm cửa để ngăn bớt ánh sáng, tránh việc dương cực thịnh gây tán tài.

Thêm vào đó tránh chọn căn nhà có 4 mặt đều là cửa kính, dễ hấp thụ nhiều ánh sáng dẫn đến họa huyết quang, khiến gia chủ dễ gặp sự cố làm mất máu, thương tích.

Nhà âm vượng không đủ ánh sáng cũng dễ khiến cho âm khí ám lại trong nhà, lâu ngày khiến tinh thần và sức khỏe của gia chủ sa sút, hay lo lắng bất an, dễ nóng giận, nảy sinh xung đột, tranh chấp với người khác, thường xuyên đau ốm, mệt mỏi, tiền tài cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Mẹo thiết kế giúp không gian luôn thoáng mát

Thông tin trên VOV, ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp không gian trông rộng hơn thực tế. Các chuyên gia khuyến khích giữ cho cửa sổ thông thoáng, hạn chế sử dụng rèm dày hoặc màu tối vì chúng có thể khiến căn phòng trở nên nặng nề và bí bách. Thay vào đó, nên ưu tiên rèm mỏng, màu sáng để ánh sáng lan tỏa khắp không gian.

Ngoài ra, việc đặt gương đối diện hoặc gần cửa sổ cũng giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác căn phòng có chiều sâu và rộng hơn.

Các nhà thiết kế cũng gợi ý sử dụng bảng màu thống nhất cho tường, trần và các chi tiết nội thất để làm mờ ranh giới thị giác, giúp căn phòng trông liền mạch hơn.

Mặt khác, việc chọn màu sắc cũng có tác động rất lớn đến cảm nhận về diện tích. Những gam màu sáng như trắng ngà, kem, be hoặc pastel nhẹ giúp phản xạ ánh sáng tốt hơn, từ đó tạo cảm giác thoáng đãng. Các nhà thiết kế cũng gợi ý sử dụng bảng màu thống nhất cho tường, trần và các chi tiết nội thất để làm mờ ranh giới thị giác, giúp căn phòng trông liền mạch hơn.

Thế nào là ngôi nhà có phong thủy tốt?

Cũng theo VTC News, quan niệm phong thủy cho biết, ngôi nhà có minh đường rộng rãi, thoáng đãng sẽ giúp khí lưu thông tốt, mang đến sự thịnh vượng và tài lộc. Nhà nên được xây dựng ở vị trí cao ráo, tránh khu vực trũng thấp dễ bị ngập nước hoặc tụ khí xấu. Ngoài ra, hướng nhà cũng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, các hướng Nam hoặc Đông Nam thường được ưa chuộng vì có khí hậu mát mẻ, giúp đón gió lành và tránh nắng gắt.

Trong phong thủy, "minh đường" là khoảng không gian phía trước nhà. Một ngôi nhà có minh đường rộng rãi, thoáng đãng giúp khí lưu thông tốt, mang đến sự thịnh vượng và tài lộc. Nếu phía trước nhà có công viên, hồ nước hoặc khoảng sân rộng thì càng tốt, vì nước tượng trưng cho tài lộc dồi dào.

Bố cục trong nhà phải được sắp xếp sao cho khí có thể lưu thông dễ dàng. Một số nguyên tắc quan trọng của ngôi nhà có phong thủy tốt bao gồm: Cửa chính không nên đối diện với cửa hậu để tránh thất thoát tài lộc. Bếp không đặt đối diện nhà vệ sinh để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một ngôi nhà có phong thủy tốt phải có ánh sáng tự nhiên đầy đủ và không khí lưu thông thông thoáng.

Phòng ngủ nên yên tĩnh, không đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ để tránh năng lượng xấu. Cầu thang không nên hướng thẳng ra cửa chính vì có thể làm suy giảm vận khí của gia chủ.

Một ngôi nhà có phong thủy tốt phải có ánh sáng tự nhiên đầy đủ và không khí lưu thông thông thoáng. Nhà tối tăm, ẩm thấp dễ tích tụ khí xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Do đó, việc bố trí cửa sổ hợp lý, sử dụng cây xanh để thanh lọc không khí là rất quan trọng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bí quyết nhận biết nhà vượng khí, chọn hướng phong thủy và mẹo làm xanh không gian sống GĐXH - Có những ngôi nhà càng ở gia chủ càng làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, đó chính là nhờ dòng chảy vượng khí dồi dào. Tuy nhiên làm sao để biết không gian sống của bạn đang tích tụ năng lượng tích cực, hãy đọc bài viết này.

Trồng ngay loại cây dễ sống được ví như "thần giữ của" để bảo vệ sức khỏe và vượng khí GĐXH - Được mệnh danh là "thần giữ của", cây đinh lăng khi đặt đúng vị trí sẽ giúp gia chủ trấn trạch, tích tụ vượng khí và giữ chặt tiền tài. Đọc ngay bài viết này để khám phá loại cây đặc biệt này cùng vị trí "vàng" giúp gia đạo luôn sung túc.