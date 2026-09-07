Xông nhà cuối tháng cô hồn thiếu 3 bước này thì không sạch nhà, nhẹ tâm

Xông nhà xưa xoay xỏa nồi niêu

Xưa cứ cuối tháng cô hồn và chuẩn bị sang tháng mới các bà các mẹ thường mua lá/vỏ bưởi, sả, quế, lá chanh… về, lúi húi rửa sạch, cho vào nồi nước đun sôi kỹ để xông nhà. Xưa còn phải nhóm bếp củi, ngồi canh lửa. Nồi nước nóng lên đã thơm, khi sôi thì cả nhà đã thơm phức, nhưng người nấu cũng mướt mồ hôi.

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Ngày nay, chuyện xông nhà gọn nhẹ hơn nhiều. Gia chủ không vất vả đun nấu, chẳng phải bê nồi nước sôi đi khắp nhà. Chỉ cần một chiếc ấm siêu tốc, hay nồi cơm điện là có nồi nước xông thơm nức làm mới không gian sống, thanh sạch nhà cửa đón tháng mới.

Theo quan niệm dân gian, xông nhà thường làm khi gia chủ muốn làm sạch, làm ấm và tạo cảm giác tươi mới cho không gian sống (như cuối tháng cô hồn, cuối năm, chuyển nhà, sau những ngày nhà cửa đóng kín, ẩm thấp... Nguyên liệu làm nồi nước xông nhà là những loại cây cỏ có tinh dầu, sực mùi thơm như sả, vỏ bưởi, quế, lá chanh, bạc hà, nghệ, gừng…

Nguyên liệu dân gian nấu nồi nước xông nhà toàn những thứ lá dễ tìm. Ảnh internet

Nguyên liệu nấu nồi nước xông nhà

Không có công thức riêng nào cho nồi nước xông. Nhưng nguyên liệu dân gian toàn những thứ lá dễ tìm:

Sả khoảng 5-7 cây, rửa sạch, đập hơi giập.

Vỏ một quả bưởi thái nhỏ hoặc xé thành từng miếng (hoặc lá bưởi).

Vài thanh quế, nắm lá chanh.

Xưa các cụ rất linh hoạt, có gì dùng nấy. Nồi xông có thể chỉ có:

- Sả và vỏ bưởi.

- Sả, quế, vỏ cam;

- Vỏ bưởi, lá chanh, quế;

- Bạc hà, ngải diệp, hoắc hương, lá mùi, hương thảo.

- Bạc hà, sả, chanh

Nồi nước thảo dược xông nhà gia chủ có thể tùy ý chọn mùi thảo dược. Quan trọng là nguyên liệu sạch, không mốc, không hư hỏng, và hương thơm cả nhà dễ chịu.

Ấm siêu tốc, nồi cơm điện giúp việc nấu nồi nước xông nhẹ hơn rất nhiều, còn giữ được nước xông nóng lâu, thơm lâu - rất tiện cho những gia đình hiện đại.

Cho khoảng 2-3 lít nước vào ấm siêu tốc rồi đun sôi.

Trong lúc chờ nước, rửa sạch các loại thảo dược. Củ sả đập giập, vỏ bưởi cắt nhỏ, quế và lá chanh xếp vào nồi cơm điện.

Nước trong ấm siêu tốc sôi thì đổ vào nồi cơm điện, bật chế độ nấu. Khi nước bắt đầu tỏa hơi thơm thì chuyển sang chế độ giữ ấm là xong nồi nước xông.

Nồi cơm điện và ấm siêu tốc giúp gia chủ đun nồi nước xông nhà tiện lợi hơn nhiều. Ảnh internet

Đừng biến nhà thành phòng xông hơi

Xông nhà nếu thiếu 3 bước sau thì có đun cả nồi quế thơm cũng không tạo được cảm giác thanh sạch, an yên cho nhà cửa và các thành viên trong gia đình.

1. Dọn dẹp sạch trước khi xông nhà

Trước khi xông nhà cần dọn sạch nhà cửa - là điều nhiều gia đình dễ bỏ qua. Bởi vì, một căn nhà đầy đồ cũ, góc nhà có rác, quần áo lâu ngày không mặc, cửa đóng kín, không khí ẩm thấp… thì có đun cả nồi quế thơm cũng khó tạo được cảm giác thanh sạch, nhẹ nhàng.

Vì vậy, cần lau dọn nhà cửa, xử lý bụi bẩn, ẩm mốc, bỏ bớt những món đồ hỏng, hoặc không còn sử dụng trước khi bắt đầu xông nhà.

2. Cách đặt nồi nước xông nhà

Kiểu xông nhà truyền thống là bê nước xông đi từng phòng, từng căn gác để hương thơm xông tất cả các ngóc ngách trong nhà.

Cần đặt nồi nước xông nhà ở vị trí an toàn, hướng luồng hơi nước ra phía cửa ra vào và để lan tỏa tự nhiên từ trong nhà dần ra phía ngoài.

3. Mở cửa xông nhà đúng cách

Khi xông nhà cần mở tất cả cửa các phòng trong nhà để hơi nước xông nhà lưu thông khắp các ngóc ngách.

Nhưng những ngày mưa gió ẩm ướt, thời tiết chuyển mùa... việc xông nhà không nên đóng cửa kín mít, rồi xông quá nhiều. Mục đích của việc xông nhà là làm không gian dễ chịu hơn - không phải biến phòng khách thành “phòng tắm hơi mini”, còn ảnh hưởng tới độ bền của thiết bị điện tử, đồ điện.

Mục đích của việc xông nhà là làm không gian dễ chịu hơn. Ảnh internet

Có gì dùng nấy, không cầu kỳ

Xông nhà theo phong thủy bắt đầu từ sự dễ chịu cho người ở, không phải bắt cả nhà phải chịu một mùi hương chẳng ai thích. Nhà có trẻ nhỏ nên ưu tiên mùi nhẹ. Nếu người nhà không thích mùi quế thì bỏ quế. Nhà thích mùi bưởi, hoặc sả thì dùng vỏ bưởi, củ sả...

Xông nhà làm sạch không gian, làm ấm nhà, mong dữ đi, lành đến. Không nên nghĩ trong nhà có “năng lượng xấu” phải xông thật mạnh để đẩy ra ngoài - khiến phong tục nhẹ nhàng trở thành lo lắng. Nhà sạch, cửa thông thoáng, ánh sáng vào được, mùi ẩm mốc giảm đi, không gian thơm dễ chịu… giúp con người thư thái, tâm trạng nhẹ đi, xua tan những bực bội vô tình mang về nhà.

Xông nhà xong, chớ vội đi tìm xem còn góc nào “chưa được hóa giải”. Hãy tắt bớt điện thoại, pha một ấm trà, ngồi xuống cùng người thân và nói với nhau một câu nhẹ nhàng hơn hôm qua thì càng tốt - đó mới là cái “khí lành” một gia đình cần gìn giữ.

Xông nhà cũng phải đặt an toàn lên trước Nước xông nhà đặt nồi ở nơi chắc chắn, tránh xa trẻ nhỏ. Không nên cho quá nhiều nguyên liệu khiến mùi quá nồng. Không xông quá nhiều hơi trong phòng kín. Nhà có người nhạy cảm với mùi hương, thấy cay mắt, ho, khó thở... nên dừng xông và bỏ nồi nước ra nơi thoáng khí. Xông nhà không thay vệ sinh nhà cửa. Do đó, cần lau dọn nhà cửa, xử lý chỗ ẩm mốc... cho nhà sạch thoáng rồi hãy xông.

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