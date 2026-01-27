Vì sao nói năm Ất Tỵ đón Lập xuân tới hai lần?

Thậm chí, năm Ất Tỵ còn được xem là năm "đón Lập xuân hai lần" – một hiện tượng không phải năm nào cũng có.

Lập xuân - tiết khí mở đầu vòng tuần hoàn của trời đất

Trong hệ thống 24 tiết khí của nông lịch phương Đông cổ đại, Lập xuân giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là tiết khí đứng đầu, mở ra vòng tuần hoàn mới của năm, đánh dấu thời điểm dương khí bắt đầu sinh sôi, vạn vật dần thức giấc sau mùa đông dài lạnh giá.

Theo quan niệm Á Đông, Lập xuân không chỉ là một mốc thiên văn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là thời khắc khởi đầu, của hy vọng, của những dự định mới và sự chuẩn bị cho cả một năm phía trước.

Chính vì vậy, từ xa xưa, người dân đã rất coi trọng tiết khí này trong đời sống, sản xuất và tâm linh.

Trong hệ thống 24 tiết khí của nông lịch phương Đông cổ đại, Lập xuân giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Ảnh minh họa

24 tiết khí và mối liên hệ với đời sống con người

Hệ thống 24 tiết khí được xây dựng dựa trên chuyển động của Mặt Trời, phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa vũ trụ và đời sống con người.

Một năm lần lượt đi qua các tiết khí như Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, rồi tiếp đến các tiết của mùa hạ, mùa thu và mùa đông, khép lại bằng Đại hàn.

Mỗi tiết khí là một dấu mốc cho sự biến đổi của thời tiết, khí hậu và nhịp sinh trưởng tự nhiên. Trong đó, Lập xuân được xem như "cánh cửa" mở ra một năm mới của trời đất.

Đại hàn sắp kết thúc, Lập xuân 2026 đang đến rất gần

Người Việt hiện đang ở những ngày cuối cùng của tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí của năm.

Theo lịch tiết khí, Đại hàn kéo dài từ ngày 20/1 đến hết ngày 3/2/2026 dương lịch.

Đại hàn có nghĩa là "rét đậm", đánh dấu giai đoạn lạnh nhất trong năm. Theo cách tính hiện đại, khi lấy điểm Xuân phân làm gốc với kinh độ Mặt Trời bằng 0 độ, thì tiết Đại hàn bắt đầu khi kinh độ Mặt Trời đạt 300 độ.

Khi Đại hàn khép lại cũng là lúc Lập xuân chính thức bắt đầu, báo hiệu sự chuyển mình của đất trời từ đông sang xuân.

Ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ chính là ngày Lập xuân của năm 2026.

Lập xuân 2026 rơi vào ngày nào?

Theo quy luật, tiết Lập xuân thường rơi vào khoảng ngày 3 hoặc 4/2 dương lịch hằng năm. Thời điểm cụ thể có thể chênh lệch đôi chút tùy từng năm, nhưng luôn nằm trong những ngày đầu tháng 2 ở Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam.

Nếu lấy điểm Xuân phân là mốc, thì khi kinh độ Mặt Trời đạt 315 độ, tiết Lập xuân bắt đầu. Năm 2026, tiết Lập xuân sẽ chính thức khởi đầu vào ngày 4/2/2026 dương lịch, tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ, và kéo dài đến hết ngày 17/2/2026.

Đáng chú ý, ngày cuối cùng của tiết Lập xuân năm 2026 trùng đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngay sau đó, ngày 18/2/2026, tức mùng 2 Tết, tiết Vũ thủy sẽ tiếp nối.

Điểm đặc biệt hiếm gặp: Năm Ất Tỵ đón Lập xuân hai lần

Một trong những điều khiến Lập xuân 2026 trở nên đặc biệt chính là hiện tượng năm Ất Tỵ đón tiết Lập xuân tới hai lần.

Cụ thể, năm Ất Tỵ bắt đầu với tiết Lập xuân vào ngày 3/2/2025 dương lịch, tức mùng 6 Tết, và kết thúc năm bằng một lần Lập xuân nữa vào đầu tháng 2/2026.

Theo quan niệm dân gian, những năm có hai lần Lập xuân thường được xem là năm nhiều sinh khí, tượng trưng cho sự khởi sắc, tái sinh và những cơ hội mới.

Dù dưới góc nhìn khoa học đây là hiện tượng lịch tiết khí, nhưng trong đời sống tinh thần, nó vẫn mang nhiều ý nghĩa tích cực đối với người Á Đông.

Một trong những điều khiến Lập xuân 2026 trở nên đặc biệt chính là hiện tượng năm Ất Tỵ đón tiết Lập xuân tới hai lần. Ảnh minh họa

Thời tiết và cảnh sắc thiên nhiên khi Lập xuân về

Bước vào tiết Lập xuân, nền nhiệt bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ. Dù cái lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại và đôi khi những đợt không khí lạnh muộn vẫn có thể xuất hiện, nhưng nhìn chung thời tiết đã bớt khắc nghiệt hơn.

Không khí trở nên dễ chịu, ẩm hơn, báo hiệu rõ rệt giai đoạn giao mùa. Thiên nhiên cũng khoác lên mình diện mạo mới khi cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá dần khoe sắc. Những loài hoa đặc trưng của mùa xuân như mai vàng, đào hồng nở rộ, mang theo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống.

Với nhiều người, chỉ cần bắt gặp những nụ hoa đầu mùa hay nghe tiếng chim ríu rít trong sớm xuân cũng đủ để cảm nhận rằng mùa xuân đã thực sự gõ cửa.