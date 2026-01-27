Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắn

Thứ ba, 09:34 27/01/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vận quý nhân hanh thông giúp những con giáp này tháo gỡ khó khăn, mở ra nhiều cơ hội tích cực trong công việc, tài chính lẫn các mối quan hệ.

Con giáp Mão: Nhẹ nhàng mà bền bỉ, càng khiêm nhường càng được giúp đỡ

Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắn - Ảnh 1.

Ngay từ đầu năm Bính Ngọ, vận quý nhân của tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Ảnh minh họa

Con giáp Mão vốn mang khí chất hiền hòa, sống tình cảm và rất tinh tế trong cách đối nhân xử thế. 

Họ không ồn ào thể hiện bản thân mà lựa chọn lắng nghe, chia sẻ đúng lúc, nhờ đó luôn tạo được cảm giác dễ chịu cho người xung quanh.

Ngay từ đầu năm Bính Ngọ, vận quý nhân của tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. 

Trong công việc, họ dễ gặp được người dẫn dắt giàu kinh nghiệm, sẵn sàng chỉ đường, mở lối hoặc trao cho những cơ hội phù hợp với năng lực. 

Nhờ sự hỗ trợ này, tuổi Mão từng bước tìm lại sự ổn định và định hình hướng đi lâu dài.

Ở đời sống thường nhật, bạn bè và người thân cũng chủ động san sẻ, giúp họ giải quyết những vướng mắc tưởng chừng khó khăn. Mọi việc vì thế diễn ra nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác đơn độc như trước.

Con giáp Ngọ: Nhiệt huyết tạo sức hút, quý nhân tự tìm đến

Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắn - Ảnh 2.

Bước sang năm mới, chính sự cởi mở và khéo léo trong giao tiếp giúp tuổi Ngọ nhận được nhiều thiện ý. Ảnh minh họa

Con giáp Ngọ luôn nổi bật bởi nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan. 

Họ dễ hòa nhập, giỏi kết nối và biết cách lan tỏa cảm hứng đến tập thể, nhờ vậy mà các mối quan hệ xung quanh khá rộng mở.

Bước sang năm mới, chính sự cởi mở và khéo léo trong giao tiếp giúp tuổi Ngọ nhận được nhiều thiện ý. 

Trong công việc, đối tác hoặc cộng sự mang đến những gợi ý mới, hướng đi mới, giúp họ mở rộng cơ hội phát triển và cải thiện nguồn thu nhập.

Không chỉ dừng lại ở sự nghiệp, đời sống tình cảm của tuổi Ngọ cũng có nhiều tín hiệu đáng mong đợi. 

Thông qua bạn bè hoặc các mối quan hệ quen biết, họ có thể gặp được người phù hợp, tạo nên những kết nối giàu cảm xúc và tiềm năng lâu dài.

Con giáp Thân: Linh hoạt nắm thời cơ, quý nhân xuất hiện đúng lúc

Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắn - Ảnh 3.

Đầu năm Bính Ngọ là giai đoạn vận trình của tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Con giáp Thân nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và rất giỏi ứng biến. Họ biết quan sát hoàn cảnh, điều chỉnh hành vi phù hợp nên hiếm khi rơi vào thế bất lợi hay gây mất lòng người khác.

Đầu năm Bính Ngọ là giai đoạn vận trình của tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. 

Trong học tập và công việc, họ dễ nhận được sự hướng dẫn tận tình từ người đi trước, giúp rút ngắn thời gian tích lũy kinh nghiệm và tránh được những sai lầm không cần thiết.

Với những ai đang khởi động dự án riêng hoặc thử sức ở lĩnh vực mới, lời khuyên đúng thời điểm cùng sự hỗ trợ thực tế từ quý nhân sẽ giúp tuổi Thân giảm thiểu rủi ro, từng bước đi vững vàng hơn trên con đường đã chọn.

Con giáp Hợi: Lạc quan sinh phúc khí, gặp người tốt giữa đời thường

Những con giáp vượng vận quý nhân nhất năm 2026: Không cần bon chen vẫn gặp may mắn - Ảnh 4.

Trong năm Bính Ngọ, chính sự lạc quan này giúp tuổi Hợi thu hút những kết nối tốt đẹp. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi được nhiều người yêu mến bởi tính cách cởi mở, dễ thích nghi và luôn giữ thái độ tích cực trước những biến động của cuộc sống. 

Họ không quá chấp nhặt chuyện nhỏ, sẵn sàng cảm thông và bao dung, nhờ đó tạo dựng được mối quan hệ bền chặt, lâu dài.

Trong năm Bính Ngọ, chính sự lạc quan này giúp tuổi Hợi thu hút những kết nối tốt đẹp. 

Về sức khỏe, họ có cơ hội nhận được lời khuyên hữu ích từ người có chuyên môn, giúp duy trì thể trạng ổn định và tinh thần thoải mái hơn.

Trong gia đình, sự quan tâm và sẻ chia từ người thân mang lại cho tuổi Hợi cảm giác ấm áp, an tâm. 

Đây cũng là nền tảng để họ tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn trong năm mới.

Điểm chung giúp các con giáp vượng quý nhân giữ vận may dài lâu

Người xưa vẫn cho rằng, một năm thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách khởi đầu. 

Với những con giáp có tư duy linh hoạt, biết quan sát thời thế và hành động đúng lúc, vận may không đến từ sự liều lĩnh mà từ bản lĩnh và sự tỉnh táo.

Trong khi nhiều người còn loay hoay tìm hướng đi, bốn con giáp này đã âm thầm nắm bắt cơ hội, xây dựng nền tảng ổn định cho cả năm phía trước. 

Điểm chung của họ là biết giữ nhịp sống cân bằng, tránh rủi ro không cần thiết và đón nhận may mắn theo cách bền vững.

Chỉ cần không nóng vội và tin vào lựa chọn của mình, họ hoàn toàn có thể chào đón năm Bính Ngọ 2026 với những tín hiệu tích cực, từ công việc, tài chính cho đến các mối quan hệ thân quen.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Dù yêu sâu đậm, 3 con giáp này vẫn giữ được cái đầu lạnhDù yêu sâu đậm, 3 con giáp này vẫn giữ được cái đầu lạnh

GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nổi bật bởi khả năng yêu chân thành nhưng không mù quáng, luôn giữ được cái đầu lạnh trong các mối quan hệ tình cảm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành công

Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành công

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Bất ngờ mối liên hệ giữa tuổi sinh con của người cha và IQ của con: Độ tuổi 'vàng' là bao nhiêu?

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Xét nghiệm ADN khiến chồng nghi vợ ngoại tình, y học lại chứng minh người vợ vô tội

Cùng chuyên mục

Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừng

Tin vui cho những ai chuẩn bị kết hôn: Một 'đặc quyền' mới sắp ban hành khiến ai cũng mừng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi), trong đó đề xuất sửa đổi nhiều nội dung quan trọng như đăng ký hộ tịch có việc đăng ký kết hôn.

“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật

“Ươm mầm nhân ái” chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em khuyết tật

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 26/1, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khoẻ trẻ em đã tổ chức Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất nhằm chia sẻ, lan tỏa yêu thương với trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt.

Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành công

Có năng lực nhưng lại hay dừng bước giữa chừng: 4 con giáp khó chạm tay vào thành công

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, có những người rất thông minh, nhiều cơ hội trong tay nhưng lại dễ nản chí, thiếu kiên định, dẫn đến việc bỏ lỡ thành công.

Phú Thọ: Lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi vẫn hoành hành giữa khu dân cư

Phú Thọ: Lò đốt than 'né' kiểm tra, khói bụi vẫn hoành hành giữa khu dân cư

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Dù chính quyền xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ cho biết đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận, xử lý nhưng lò đốt than tại thôn Cương vẫn tiếp tục hoạt động, phát thải khói bụi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Hà Nội: Hoa nở sớm, người dân tấp nập đổ về Nhật Tân lựa đào chơi Tết

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (TP Hà Nội), sắc thắm của hoa đào đã bắt đầu nhuộm hồng cả một vùng, báo hiệu một mùa vụ được mùa, được giá.

Từ 14/2, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có trên 2 nguồn thu nhập cần phải nắm rõ điều này khi quyết toán thuế TNCN

Từ 14/2, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có trên 2 nguồn thu nhập cần phải nắm rõ điều này khi quyết toán thuế TNCN

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 14/2/2026, Nghị định số 373/2025/NĐ-CP có hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên.

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Rửa xe gây quỹ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã tích cực tham gia hoạt động rửa xe gây quỹ – một việc làm thiện nguyện ý nghĩa nhằm chung tay hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Người xưa gọi tháng Chạp là tháng củ mật để gửi gắm điều sâu xa gì?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Tháng Chạp, hay còn gọi là tháng củ mật, không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn mang trong mình những tầng ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tâm thức dân gian của người Việt từ xa xưa.

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tỵ sẽ chốt hạ năm 2025 đầy may mắn, khởi sắc mọi mặt. Dưới đây, con giáp Tỵ có thể tham khảo cách khai tài vượng vận trong tháng Chạp 2025.

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường sở hữu tư duy tỉnh táo, khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo và tinh thần sống tích cực.

Xem nhiều

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Không phải con giáp nào cũng thuận lợi đầu năm 2026: 3 cái tên cần đề phòng

Đời sống

GĐXH - Bên cạnh những con giáp đón vận may ngay từ đầu năm, tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026 cũng là giai đoạn nhắc nhở một vài con giáp nên chậm lại, quan sát kỹ hơn để tránh những rắc rối không đáng có.

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Con giáp Thìn sẽ có những thay đổi lớn trong tháng Chạp 2025

Đời sống
Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Tháng Chạp 2025: Con giáp Tỵ đón một tháng may mắn, khởi sắc mọi mặt

Đời sống
Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Tử vi tiết lộ: Người sinh các tháng Âm lịch này thường thông minh, sống tích cực nên dễ dễ thăng tiến

Đời sống
5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

5 hình thức xử phạt vi phạm hành chính hiện nay, người dân nên cập nhật thông tin mới nhất

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top