Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng
GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.
2 khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 4 âm lịch 2026
Ngày Rằm tháng 4 âm lịch 2026 rơi vào Chủ nhật, 31/5/2026 dương lịch, sẽ là một dịp đặc biệt khi diễn ra Đại lễ Phật Đản. Đây là thời điểm quan trọng để người dân thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với Phật giáo.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hai khung giờ đẹp nhất để thắp hương trong ngày chính Rằm tháng 4 âm lịch nên lựa chọn là: Giờ Thìn (7h – 9h) và Giờ Mùi (13h – 15h). Đây được xem là những thời điểm vượng khí mạnh, thuận lợi cho việc dâng hương, cầu bình an, sức khỏe, tài lộc và hanh thông công việc.
Nếu gia chủ muốn cúng sớm vào ngày 14/4 âm lịch (thứ Bảy, ngày 30/5/2026 dương lịch), có thể chọn các giờ hoàng đạo sau:
+ Giờ Thìn (7 giờ – 9 giờ)
+ Giờ Tị (9 giờ – 11 giờ)
+ Giờ Thân (15 giờ – 17giờ)
Cách tăng cát khí ngày Rằm tháng 4 âm lịch 2026
Chuẩn bị lễ cúng trang nghiêm, thành tâm
Theo quan niệm dân gian, điều quan trọng nhất khi cúng Rằm không nằm ở mâm cao cỗ đầy. Đồ khấn lễ tùy tâm gia chủ chuẩn bị sao cho phù hợp với truyền thống gia đình, tín ngưỡng, phong tục tập quán vùng miền, không yêu cầu phải theo chuẩn mực nào. Điều cốt yếu vẫn ở sự thành tâm của gia chủ.
Lễ vật có thể chuẩn bị theo điều kiện mỗi gia đình gồm: Hương, hoa tươi, trái cây, trầu cau, nước sạch, bánh kẹo, xôi chè hoặc mâm cơm chay.
Với ban thờ Phật, mâm lễ cần thanh tịnh, tuyệt đối không đặt đồ mặn hay vàng mã. Phật tử thường dâng hoa tươi, trái cây, xôi chè để thể hiện lòng tôn kính Tam bảo.
Ngày Rằm tháng 4 âm lịch đặc biệt khi cũng vào dịp Đại lễ Phật Đản, kiêng sát sinh nên mâm lễ cúng nên chọn lễ chay. Ngoài ra, vào ngày này mọi người nên làm việc thiện, bố thí, giúp đỡ người khó khăn như một cách gieo phúc lành và lan tỏa năng lượng tích cực.
Chú ý số lượng hương thắp
Theo quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, nên thắp số lẻ như 3 nén hoặc 5 nén hương. Số lẻ tượng trưng cho dương khí, sự kết nối tâm linh và lòng thành kính đối với thần linh, gia tiên.
Chọn hướng xuất hành tốt trong ngày
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành trong ngày 31/5 là hướng Tây Bắc và Đông Nam mang đến tài lộc và may mắn. Tài Thần Đông Nam, Hỷ Thần Tây Bắc. Muốn cầu tài lộc, tiền của thì chọn hướng Tài Thần; muốn cầu tin vui, may mắn thì chọn hướng Hỷ Thần.
Cùng với đó, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn là: 1 giờ - 3 giờ và 13 giờ - 15 giờ (Đại an); 3 giờ - 5 giờ và 15 giờ - 17 giờ (Tốc hỷ); 9 giờ-11 giờ và 21 giờ - 23 giờ (Tiểu cát). Theo quan niệm dân gian, xuất hành vào những khung giờ này sẽ giúp công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn và hanh thông hơn trong ngày Rằm đặc biệt.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
