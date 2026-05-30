Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Thứ bảy, 07:01 30/05/2026 |
Hà My
GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.

Rằm tháng 4 âm lịch 2026: 2 Khung giờ đẹp thắp hương cầu bình an - Ảnh 1.

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026, chuyên gia phong thủy khuyên mọi người có thể tham khảo những việc dưới đây để chọn thời đểm tốt cho các công việc. Những ngày đẹp sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho bạn.

2 khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 4 âm lịch 2026

Ngày Rằm tháng 4 âm lịch 2026 rơi vào Chủ nhật, 31/5/2026 dương lịch, sẽ là một dịp đặc biệt khi diễn ra Đại lễ Phật Đản. Đây là thời điểm quan trọng để người dân thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với Phật giáo.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hai khung giờ đẹp nhất để thắp hương trong ngày chính Rằm tháng 4 âm lịch nên lựa chọn là: Giờ Thìn (7h – 9h) và Giờ Mùi (13h – 15h). Đây được xem là những thời điểm vượng khí mạnh, thuận lợi cho việc dâng hương, cầu bình an, sức khỏe, tài lộc và hanh thông công việc.

Nếu gia chủ muốn cúng sớm vào ngày 14/4 âm lịch (thứ Bảy, ngày 30/5/2026 dương lịch), có thể chọn các giờ hoàng đạo sau:

+ Giờ Thìn (7 giờ – 9 giờ)

+ Giờ Tị (9 giờ – 11 giờ)

+ Giờ Thân (15 giờ – 17giờ)

Rằm tháng 4 âm lịch 2026: 2 Khung giờ đẹp thắp hương cầu bình an - Ảnh 2.

Rằm tháng 4 âm lịch là ngày Rằm đặc biệt nên mọi người cần lưu ý hơn. Ảnh minh họa AI

Cách tăng cát khí ngày Rằm tháng 4 âm lịch 2026

Chuẩn bị lễ cúng trang nghiêm, thành tâm

Theo quan niệm dân gian, điều quan trọng nhất khi cúng Rằm không nằm ở mâm cao cỗ đầy. Đồ khấn lễ tùy tâm gia chủ chuẩn bị sao cho phù hợp với truyền thống gia đình, tín ngưỡng, phong tục tập quán vùng miền, không yêu cầu phải theo chuẩn mực nào. Điều cốt yếu vẫn ở sự thành tâm của gia chủ.

Lễ vật có thể chuẩn bị theo điều kiện mỗi gia đình gồm: Hương, hoa tươi, trái cây, trầu cau, nước sạch, bánh kẹo, xôi chè hoặc mâm cơm chay.

Với ban thờ Phật, mâm lễ cần thanh tịnh, tuyệt đối không đặt đồ mặn hay vàng mã. Phật tử thường dâng hoa tươi, trái cây, xôi chè để thể hiện lòng tôn kính Tam bảo.

Ngày Rằm tháng 4 âm lịch đặc biệt khi cũng vào dịp Đại lễ Phật Đản, kiêng sát sinh nên mâm lễ cúng nên chọn lễ chay. Ngoài ra, vào ngày này mọi người nên làm việc thiện, bố thí, giúp đỡ người khó khăn như một cách gieo phúc lành và lan tỏa năng lượng tích cực.

Chú ý số lượng hương thắp

Theo quan niệm phong thủy và tín ngưỡng dân gian, nên thắp số lẻ như 3 nén hoặc 5 nén hương. Số lẻ tượng trưng cho dương khí, sự kết nối tâm linh và lòng thành kính đối với thần linh, gia tiên.

Chọn hướng xuất hành tốt trong ngày

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành trong ngày 31/5 là hướng Tây Bắc và Đông Nam mang đến tài lộc và may mắn. Tài Thần Đông Nam, Hỷ Thần Tây Bắc. Muốn cầu tài lộc, tiền của thì chọn hướng Tài Thần; muốn cầu tin vui, may mắn thì chọn hướng Hỷ Thần.

Cùng với đó, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn là: 1 giờ - 3 giờ và 13 giờ - 15 giờ (Đại an); 3 giờ - 5 giờ và 15 giờ - 17 giờ (Tốc hỷ); 9 giờ-11 giờ và 21 giờ - 23 giờ (Tiểu cát). Theo quan niệm dân gian, xuất hành vào những khung giờ này sẽ giúp công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn và hanh thông hơn trong ngày Rằm đặc biệt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Rằm tháng 4 âm lịch 2026: 2 Khung giờ đẹp thắp hương cầu bình an - Ảnh 3.

GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, đây là khu vực đại diện cho sự nâng đỡ, trợ giúp và những mối quan hệ tích cực trong cuộc sống. Nếu biết cách kích hoạt đúng, gia chủ không chỉ cải thiện nguồn năng lượng trong nhà mà có thể thu hút nhân duyên tốt và hỗ trợ từ quý nhân xung quanh.

Rằm tháng 4 âm lịch 2026: 2 Khung giờ đẹp thắp hương cầu bình an - Ảnh 4.

GĐXH – Tháng 4 âm lịch năm nay có nhiều ngày đặc biệt, còn được xem là giai đoạn “chuyển vận” của cả năm. Đây là thời điểm lý tưởng để cầu an và cầu tài cho gia đình. Hãy lưu ý các ngày lễ lớn và cơ hội tốt trong tháng này để thu hút tài lộc.

Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau

Treo tranh ở cầu thang tưởng chỉ để đẹp, ai ngờ phạm phong thủy dễ hao tài lộc nếu mắc sai lầm này

Những mẫu thiết kế cầu thang nhìn đẹp mắt nhưng phạm phong thủy dễ làm hao tài, tốn của

Đặt cây xanh ở chân cầu thang có tác dụng gì? Lợi ích phong thủy ít người biết

Làm cầu thang hở có tốt cho phong thủy và không gian sống ?

Bật quạt khi ngủ ban đêm: 4 nguyên tắc "vàng" để không bị ốm mùa nắng nóng

GĐXH - Trong những ngày nóng bức, quạt làm mát chính là một trong những thiết bị không thể thiếu. Thế nhưng nếu không dùng quạt đúng cách hoàn toàn có thể gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng.

Bật quạt giải nhiệt mùa hè: 5 lỗi chí mạng 90% người Việt đang mắc phải

GĐXH - Quạt điện là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi sử dụng quạt dẫn đến những hệ lụy không tốt cho sức khỏe.

Sai lầm khi cài đặt nhiệt độ tủ lạnh mùa hè khiến tiền điện tăng phi mã hơn cả điều hòa

GĐXH - Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục trong gia đình và cũng là một trong những nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao nếu sử dụng không đúng cách.

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

GĐXH - Trong quan niệm về thờ cúng, việc chọn hướng bàn thờ là quan trọng, ảnh hưởng tới vận may, sự thịnh vượng của gia đình. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa biết hướng bàn thờ là hướng nhìn ra hay tựa lưng. Mời bạn tham khảo bài viết sau.

Đi nắng về mà bật quạt, điều hòa phả thẳng vào mặt: Rước họa "liệt mặt", đột quỵ lúc nào không hay!

GĐXH - Thời tiết mùa hè nắng nóng cho nên quạt trở thành thiết bị làm mát không thể thiếu với mỗi gia đình. Khi sử dụng có nên phả thẳng gió quạt điều hòa, quạt vào mặt không? Hãy đọc bài viết sau.

Sắp xếp nhà vệ sinh hợp phong thủy: Đừng để tiền tài trôi theo nguồn nước

GĐXH - Hiện nay, khi điều kiện sống ngày càng được nâng cao thì bên cạnh tính tiện nghi, người ta còn quan tâm đến yếu tố phong thủy của công trình phụ này khi muốn mua nhà đẹp hoặc xây dựng nhà mới.

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

GĐXH - Cây cảnh mini để bàn làm việc không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn có khả năng thanh lọc không khí và cân bằng phong thủy. Việc lựa chọn cây phù hợp có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe, tinh thần và thu hút tài lộc, may mắn.

Sai lầm "chí mạng" nhiều người mắc khi tưới nước khiến cây kim ngân bị thối rễ, chết dần

GĐXH - Một số người trồng cây kim ngân thì lá lại bị vàng úa, rũ xuống, không có sức sống, thậm chí là nhanh chết. Nếu gặp phải tình trạng này, có lẽ là do bạn đang mắc phải một trong những sai lầm dưới đây khi chăm sóc cây kim ngân.

Nhà hướng Tây nóng như "lò thiêu": 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát rượi không cần bật điều hòa

GĐXH - Với một số trường hợp khách quan buộc phải xây nhà hướng Tây, nên có các cách chống nóng để khắc phục sự bất tiện này. Trong bài viết này, sẽ đề cập 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát không cần bật điều hòa.

"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài

GĐXH - Căn bếp hợp phong thủy chính là chiếc "chìa khóa vàng" mở ra sự thịnh vượng cho gia chủ. Khám phá ngay các nguyên tắc bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh cực kỳ đơn giản và súc tích dưới đây.

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026 để tiến hành các công việc suôn sẻ, mang lại tài lộc

Hơn 500 nghìn người nhìn phú bà Ngọc Loan cắm atiso khổng lồ, xuýt xoa vì gu quá đỉnh

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Gợi ý các mẫu bàn thờ phòng khách chung cư nhỏ gọn, chuẩn phong thủy dẫn đầu xu hướng 2026

