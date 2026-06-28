Vị trí đặt bàn thờ chuẩn phong thủy giúp gia chủ hút tài lộc, bình an
GĐXH - Không phải ai cũng biết vị trí đặt bàn thờ đúng cách, dẫn tới việc gây ra nhiều ảnh hưởng xấu trong phong thủy và đời sống tinh thần. Bài viết này giúp bạn tìm hiểu những vị trí đặt bàn thờ tốt nhất mang lại may mắn, sức khỏe.
Vị trí đặt bàn thờ tốt cho nhà cấp 4
Nhà cấp 4 là kiểu thiết kế phổ biến. Xã hội phát triển, kiến trúc nhà cấp 4 cũng được biến đổi để phù hợp. Từ nhà tranh vách nứa, đến mái ngói đơn sơ, nhà cấp 4 được mặc một chiếc áo mới khang trang và đẹp đẽ hơn.
Tuy nhiên, hiện nay, kiểu nhà này chỉ còn xuất hiện nhiều ở các vùng xa thành phố. Và bàn thờ như một nét đẹp văn hóa, truyền thống được người dân xếp đặt ở những vị trí trang trọng nhất.
Vị trí đặt bàn thờ tốt nhất cho nhà cấp 4 là chính giữa phòng khách, đối diện với cửa chính, nhưng không quá sát cửa và tránh các thiết bị âm thanh như loa đài, tivi... vì đây là không gian cần sự yên tĩnh.
Một cách khác, những ngôi nhà cấp 4 truyền thống thường có bố cục như sau: Bàn thờ, áp gian, sập ở giữa phòng khách, một bên là giường. Cần đặc biệt lưu ý, nếu phòng khách bố trí sát bếp thì không nên kê bàn thờ đối diện hoặc phía sau bếp bởi sẽ tạo ra sát khí lớn, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và vận may của gia chủ.
Thường có diện tích khiêm tốn và ít phòng nhỏ, vị trí đặt bàn thờ tốt nhất cho nhà cấp 4 cũng có thể được đặt bên trái hoặc bên phải phòng khách, kết hợp cùng vách ngăn để tạo ra không gian linh thiêng, trang trọng.
Vị trí đặt bàn thờ tốt cho nhà cao tầng
Những căn nhà cao tầng, hay biệt thự cao cấp ngày được xuất hiện nhiều hơn. Điều này phản ánh chất lượng đời sống cũng như tiềm lực về kinh tế của con người được nâng cao đáng kể.
Với những ngôi nhà cao tầng này thì vị trí đặt bàn thờ phải là không gian thoáng khí và phải yên tĩnh, kín đáo để khi cúng bái không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Gia chủ nên kê bàn thờ ở những nơi kiên cố, vững chắc, có điểm tựa như tường, không nên đặt ở những vị trí chơi vơi như cửa sổ, kính hoặc rèm che…
Vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ dành cho nhà cao tầng chính là một phòng riêng ở tầng cao nhất trong ngôi nhà. Bởi đây là nơi yên tĩnh, ít bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt hàng ngày.
Ngoài ra, không gian này cũng nên thiết kế rộng rãi, làm nơi tụ họp đông đủ con cháu mỗi bận giỗ chạp.
Nếu gia đình chủ nhà là những người cao tuổi, có thể bố trí bàn thờ ở tầng 1. tuy nhiên, điều kiêng kỵ cần tránh là sử dụng không gian phía trên làm nhà vệ sinh, phòng ngủ, không gian vui chơi... Vì như vậy sẽ bị xem là "đè" lên bàn thờ làm mất đi không khí trang nghiêm.
Vị trí đặt bàn thờ tốt nhất cho căn hộ chung cư
Nhà chung cư là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Bởi chỉ với một khoản đầu tư tương đối, bạn đã có thể dễ dàng sở hữu một căn hộ đầy đủ tiện ích.
Tuy nhiên, hạn chế của thiết kế nhà ở này lại là sự nhỏ hẹp, khiêm tốn về diện tích. Vì vậy, cần đặc biệt cân nhắc vị trí đặt bàn thờ sao cho phù hợp.
Bạn nên chọn góc thờ, bàn thờ đặt trong khoảng giữa các mặt bằng căn hộ và không thuộc vào hẳn một phòng nào. Giống như kiểu nhà truyền thống, độ thoáng là điều kiện cần thiết khi chọn vị trí cho bàn thờ, nhưng tuyệt đối không được nhìn thẳng bếp và giường ngủ nếu bạn không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ.
Ngoài ra, để tạo được không gian trang trọng, linh thiêng, bạn nên sử dụng rèn hoặc vách ngăn với những hoa văn cổ. Những thiết kế này vừa giúp bạn tiết kiệm được diện tích, mà vẫn đảm bảo sự tôn nghiêm, thanh tịnh của các hoạt động thờ cúng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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