Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

Vì sao bồ kết có tác dụng xua đuổi tà khí, thanh lọc không khí?

Bồ kết đẩy lùi "tà khí" và "uế khí"

Trong phong thủy, "tà khí" không chỉ là những yếu tố tâm linh mà còn được hiểu là những luồng năng lượng xấu, sự trì trệ hoặc mầm bệnh (dịch khí).

Bồ kết mang năng lượng Dương cực mạnh. Khi đốt lên, sức nóng và mùi thơm nồng nàn của nó giúp "đánh thức" các dòng khí đang bị ứ đọng trong các góc khuất, giúp căn nhà trở nên ấm áp và tràn đầy sinh khí mang lại sự bình yên, may mắn cho gia đình.

Người Việt có phong tục xông bồ kết khi về nhà mới, sau khi đi đám tang hoặc khi trong nhà có người ốm mới khỏi. Việc xông bồ kết giúp loại bỏ những "uế khí" (năng lượng buồn phiền, bệnh tật) bám đuổi, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo.

Bồ kết có nhiều công dụng trong đời sống.

Bồ kết có tác dụng diệt khuẩn và thanh lọc không khí

Khoa học hiện đại đã chứng minh trong quả bồ kết chứa các hợp chất quan trọng, đặc biệt là Saponin.

Khi đốt bồ kết, khói tỏa ra mang theo các chất bay hơi có tính kháng khuẩn, kháng virus rất mạnh. Trong y học cổ truyền khói bồ kết giúp làm sạch đường hô hấp và ức chế các tác nhân gây bệnh trong không khí đặc biệt khi thời tiết nồm ẩm hoặc mùa đông.

Mùi hương nồng và khói của bồ kết là "kẻ thù" của muỗi, gián, kiến và các loại côn trùng mang mầm bệnh. Việc loại bỏ vật trung gian truyền bệnh này chính là hình thức thanh lọc môi trường sống.

Khi bị cúm, ngạt mũi, khói bồ kết giúp làm thông mũi, sát khuẩn họng, giúp người bệnh cảm thấy dễ thở hơn.

Cách đặt vị trí xông bồ kết

Nên nướng quả bồ kết trên than hồng cho đến khi có mùi thơm ngào ngạt rồi mới để khói lan tỏa. Đặt chậu đốt ở các góc nhà, gầm giường, hoặc nơi có không khí ẩm thấp, u ám để xua đuổi tà khí, diệt khuẩn.

Đặt bồ kết trên bếp than hoa hoặc nồi đất, sau đó cầm di chuyển khắp nhà từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Nên xông vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ để hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, giúp ngủ ngon và thanh lọc không khí.

Khi xông bồ kết, cần mở cửa sổ và cửa chính để luồng khí xấu có đường thoát ra ngoài và khí tươi đi vào. Không nên xông trong phòng kín mít vì khói quá đặc có thể gây thiếu oxy.

Có thể xông bồ kết kết hợp thảo mộc giúp gia tăng hiệu quả thanh lọc khí trường và tạo mùi hương dễ chịu, thư giãn hơn cho không gian sống. Gia chủ chuẩn bị nồi đất hoặc hộp xông, cùng các nguyên liệu gồm bồ kết khô kết hợp trầm hương, ngải cứu hoặc quế.

Lưu ý khi đốt bồ kết

Để việc xông bồ kết đạt được tác dụng tốt và đảm bảo an toàn cần ghi nhớ những điểm sau:

Không để lửa bén sang đồ vật khác.

Tránh hít phải nhiều khói, mở cửa sổ thông thoáng.

Không dùng bồ kết tươi vì khói không thơm, dễ tạo muội.

Nên đốt bồ kết vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ. Không nên đốt vào sáng sớm.

Đảm bảo chậu đốt bồ kết hoặc bếp than được đặt ở nơi an toàn, tránh nguy cơ bị bỏng do lửa nóng.

Chỉ đốt số lượng quả bồ kết vừa phải để tạo ra hương thơm thoang thoảng, tránh nguy cơ ngạt khói hoặc bị sặc khí cay.

Tránh xông nhà bằng bồ kết trong phòng quá kín hoặc quá đông người, đảm bảo không gian có đủ lỗ thoát khí.

Nếu sử dụng bếp than để nướng bồ kết, nên chọn loại than củi hoặc than không khói thay vì than đá.

Không đốt bồ kết nếu trong nhà có: phụ nữ mang thai, người nôn ra máu, người có vấn đề về hô hấp, tiêu hóa...