Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi
GĐXH - Ngoài việc nấu bồ kết làm nước gội đầu thì ta cũng có thể đốt bồ kết nhằm các mục đích khác nhau. Bài viết sẽ mách bạn tác dụng xông nhà khi đốt bồ kết, các công dụng quan trọng cũng như những lưu ý không nên bỏ qua khi đốt bồ kết tại nhà.
Lợi ích của việc xông nhà bằng quả bồ kết
Theo Y học cổ truyền, quả bồ kết có hình dáng dài, có màu xanh khi tươi và màu đen khi khô, là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Quả này có tính ôn và vị cay mặn. Bên cạnh việc dùng làm nước gội đầu để loại bỏ gàu và tạo sạch tóc, quả bồ kết còn có tác dụng trong việc khử trùng, khử khuẩn, thông đại tiện và tiêu độc.
Do đó, việc sử dụng bồ kết khô để xông mũi trong việc đối phó với cảm cúm đã trở thành một phương pháp truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Đây là một phương pháp mà người dân sử dụng để giảm nhẹ các triệu chứng của cảm cúm, như nghẹt mũi, đau họng và tăng cường sức kháng cho cơ thể. Mùi thơm và hơi hăng của bồ kết giúp mũi thông thoáng, dễ thở và chống lại các vấn đề về hô hấp.
Khi ta đốt bồ kết, khói cay từ bồ kết cũng khiến các loài côn trùng như kiến, gián, ruồi muỗi trong nhà trở nên sợ hãi, đồng thời bảo vệ sức khỏe con người bằng cách xua đuổi chúng ra khỏi không gian sống. Ngoài ra, các chất flavonozit có trong bồ kết cũng giúp duy trì sự bền vững của mao mạch, ngăn ngừa xuất huyết.
Theo phong thủy, việc xông nhà bằng bồ kết còn có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi. Đó là lý do nhiều người thường đốt bồ kết trong nhà để "thanh lọc" không gian sống, tương tự như quan niệm ăn trứng vịt lộn để "xả xui".
Phương pháp xông nhà bằng bồ kết cũng đơn giản, chỉ cần đốt quả bồ kết khô để tạo ra khói, giúp các chất như saponin và các hợp chất khác được giải phóng và thẩm thấu vào hệ hô hấp, từ đó phát huy tác dụng chống lại các mầm bệnh.
Cách xông nhà bằng quả bồ kết
Đốt kiểu truyền thống
Sử dụng từ 3 đến 10 quả bồ kết và đốt chúng trong một chậu nhỏ hoặc đặt lên bếp than. Đặt chậu bồ kết trong góc phòng để khói mang theo hương bồ kết âm ỉ bốc lên. Tùy vào diện tích phòng mà bạn chọn số lượng bồ kết để đốt cho phù hợp.
Đốt bằng nồi chiên không dầu
Đối với các gia đình ở thành phố không tiện sử dụng bếp than hoặc đốt lửa, có thể sử dụng nồi chiên không dầu.
Bạn sử dụng 2 - 3 quả bồ kết khô đặt vào nồi chiên không dầu và đun nóng trong vài phút, sau đó mở nắp để khói và hương bồ kết lan tỏa trong phòng. Phương pháp này được coi là an toàn và sạch sẽ, tận dụng các ưu điểm của cây bồ kết trong phong thủy.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
