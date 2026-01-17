Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi

Thứ bảy, 14:23 17/01/2026 | Mẹo vặt
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngoài việc nấu bồ kết làm nước gội đầu thì ta cũng có thể đốt bồ kết nhằm các mục đích khác nhau. Bài viết sẽ mách bạn tác dụng xông nhà khi đốt bồ kết, các công dụng quan trọng cũng như những lưu ý không nên bỏ qua khi đốt bồ kết tại nhà.

Lợi ích của việc xông nhà bằng quả bồ kết

Theo Y học cổ truyền, quả bồ kết có hình dáng dài, có màu xanh khi tươi và màu đen khi khô, là loại quả mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả này có tính ôn và vị cay mặn. Bên cạnh việc dùng làm nước gội đầu để loại bỏ gàu và tạo sạch tóc, quả bồ kết còn có tác dụng trong việc khử trùng, khử khuẩn, thông đại tiện và tiêu độc.

Do đó, việc sử dụng bồ kết khô để xông mũi trong việc đối phó với cảm cúm đã trở thành một phương pháp truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Đây là một phương pháp mà người dân sử dụng để giảm nhẹ các triệu chứng của cảm cúm, như nghẹt mũi, đau họng và tăng cường sức kháng cho cơ thể. Mùi thơm và hơi hăng của bồ kết giúp mũi thông thoáng, dễ thở và chống lại các vấn đề về hô hấp.

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi - Ảnh 1.

Việc sử dụng bồ kết khô để xông mũi trong việc đối phó với cảm cúm đã trở thành một phương pháp truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Khi ta đốt bồ kết, khói cay từ bồ kết cũng khiến các loài côn trùng như kiến, gián, ruồi muỗi trong nhà trở nên sợ hãi, đồng thời bảo vệ sức khỏe con người bằng cách xua đuổi chúng ra khỏi không gian sống. Ngoài ra, các chất flavonozit có trong bồ kết cũng giúp duy trì sự bền vững của mao mạch, ngăn ngừa xuất huyết.

Theo phong thủy, việc xông nhà bằng bồ kết còn có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi. Đó là lý do nhiều người thường đốt bồ kết trong nhà để "thanh lọc" không gian sống, tương tự như quan niệm ăn trứng vịt lộn để "xả xui".

Phương pháp xông nhà bằng bồ kết cũng đơn giản, chỉ cần đốt quả bồ kết khô để tạo ra khói, giúp các chất như saponin và các hợp chất khác được giải phóng và thẩm thấu vào hệ hô hấp, từ đó phát huy tác dụng chống lại các mầm bệnh.

Cách xông nhà bằng quả bồ kết

Đốt kiểu truyền thống

Sử dụng từ 3 đến 10 quả bồ kết và đốt chúng trong một chậu nhỏ hoặc đặt lên bếp than. Đặt chậu bồ kết trong góc phòng để khói mang theo hương bồ kết âm ỉ bốc lên. Tùy vào diện tích phòng mà bạn chọn số lượng bồ kết để đốt cho phù hợp.

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi - Ảnh 2.

Phương pháp xông nhà bằng bồ kết cũng đơn giản, chỉ cần đốt quả bồ kết khô để tạo ra khói, giúp các chất như saponin và các hợp chất khác được giải phóng và thẩm thấu vào hệ hô hấp, từ đó phát huy tác dụng chống lại các mầm bệnh.

Đốt bằng nồi chiên không dầu

Đối với các gia đình ở thành phố không tiện sử dụng bếp than hoặc đốt lửa, có thể sử dụng nồi chiên không dầu.

Bạn sử dụng 2 - 3 quả bồ kết khô đặt vào nồi chiên không dầu và đun nóng trong vài phút, sau đó mở nắp để khói và hương bồ kết lan tỏa trong phòng. Phương pháp này được coi là an toàn và sạch sẽ, tận dụng các ưu điểm của cây bồ kết trong phong thủy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi - Ảnh 3.Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

GĐXH - Trong truyền thống tín ngưỡng của người Việt, dọn bàn thờ cuối năm gắn liền với thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Điều này được thể hiện qua ý nghĩa sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

Chi tiết những ngày nên dọn bàn thờ dịp cuối năm để đón Tết nguyên đán

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khang

Lý do người mất phải quay đầu ra cửa - nghi thức thường thấy nhưng ít người hiểu rõ

Lý do người mất phải quay đầu ra cửa - nghi thức thường thấy nhưng ít người hiểu rõ

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Những lưu ý “vàng” để việc sơn, sửa nhà cuối năm mang lại vượng khí

Những lưu ý “vàng” để việc sơn, sửa nhà cuối năm mang lại vượng khí

Cùng chuyên mục

Mách bạn cách chỉnh phao nước máy giặt ngay tại nhà không cần gọi thợ

Mách bạn cách chỉnh phao nước máy giặt ngay tại nhà không cần gọi thợ

- 5 ngày trước

GĐXH - Máy giặt xả nước liên tục hoặc giặt không vắt là những lỗi thường gặp khi thiết bị hỏng phao nước. Do vậy, việc học chỉnh phao nước máy giặt đúng cách là rất cần thiết để đảm bảo máy giặt hoạt động hiệu quả và tiết kiệm.

Mẹo giặt balo bằng máy giặt ít người biết

Mẹo giặt balo bằng máy giặt ít người biết

- 6 ngày trước

GĐXH - Việc giặt balo bằng tay có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Do đó, giặt balo bằng máy giặt là giải pháp tiện lợi và hiệu quả được nhiều người lựa chọn.

Cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhà

Cách vệ sinh máy sấy quần áo đơn giản tại nhà

- 2 tuần trước

GĐXH - Vệ sinh máy sấy quần áo định kỳ không chỉ giữ máy luôn sạch sẽ, ngăn mùi hôi mà còn tăng hiệu suất sấy, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

- 1 tháng trước

GĐXH - Vào mùa đông, không ít gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm, chống lạnh nhưng lại băn khoăn về lượng điện năng tiêu tốn. Nếu bạn biết áp dụng mẹo sử dụng điều hòa dưới đây, sẽ tiết được tiền điện hơn cả lò sưởi.

Cách tránh tình trạng dùng điều hòa đắp chăn lông bị giật điện

Cách tránh tình trạng dùng điều hòa đắp chăn lông bị giật điện

- 1 tháng trước

GĐXH - Điều hòa là một trong những thiết bị được dùng phổ biến. Thế nhưng nhiều lúc dùng điều hòa gặp phải tình trạng tĩnh điện khiến không ít người dùng băn khoăn, lo lắng.

Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toàn

Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toàn

Mẹo nấu nướng - 1 tháng trước

GĐXH - Bếp nướng điện là sản phẩm hiện đại, vô cùng tiện dụng, lại thiết kế nhỏ gọn như là bếp điện từ hay bếp hồng ngoại giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển theo những địa điểm mà bạn mong muốn.

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọ

- 1 tháng trước

GĐXH - Bảo quản màn hình tivi đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những hư hại không mong muốn và kéo dài thời gian sử dụng cho chiếc tivi nhà bạn.

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

- 1 tháng trước

GĐXH - Lò vi sóng rất thuận tiện tại các gia đình nhưng nếu không sử dụng đúng cách thì có thể gây cháy nổ, gây nguy hiểm cho người dùng.

Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quả

Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quả

- 1 tháng trước

GĐXH - Đồ điện tử rất nhạy cảm với nước và độ ẩm, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bảo quản, "sơ cứu" các thiết bị trong những ngày mưa kéo dài.

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

- 1 tháng trước

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Xem nhiều

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

Mẹo giặt balo bằng máy giặt ít người biết

Mẹo giặt balo bằng máy giặt ít người biết

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

Cảnh báo: Tuyệt đối không cho thứ này vào lò vi sóng kẻo gây nổ, nhiễm độc cả nhà!

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top