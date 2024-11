Victoria Beckham tiết lộ lý do chỉ ăn duy nhất một món trong 25 năm

Hôm 23/11, Victoria Beckham tiết lộ với The Telegraph lý do cô trở nên cẩn trọng trong việc ăn uống vì làn da nhạy cảm. Vic từng khổ sở với mụn trứng cá trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp ca hát với nhóm Spice Girls. Kể từ đó, cô tuân thủ một loạt quy tắc ăn uống nghiêm ngặt để ngăn ngừa mụn, giữ làn da trong trạng thái tốt nhất. Vic từ bỏ thịt, tránh xa lúa mì và dùng bột sắn thay thế. Theo tạp chí Hello, Victoria Beckham uống nước chanh ấm vào buổi sáng trước khi ăn bất cứ thứ gì. Thực đơn hàng ngày của cô chủ yếu gồm cá, rau, quả bơ và các loại hạt. Ngoài ra, cô uống thêm sinh tố để tăng cường protein cho cơ thể.