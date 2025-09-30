Video: Kinh hoàng cơn lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

TPO đưa tin từ UBND xã Trung Hạ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, mưa rất to kèm gió lớn đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Xã đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.

Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng (Nguồn: TPO)

Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa bão của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia:

Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 29/9 đến 10 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Phong 241,4mm (Sơn La); Việt Hồng 336,4mm (Lào Cai); Thu Tà 234,4mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 346mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 321,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 271,2mm (Cao Bằng); Tân Văn 172mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227,6mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 156,2mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 303mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 150mm (Nghệ An); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Hình ảnh lũ quét chia cắt nhiều bản làng ở Thanh Hóa:

Lũ ống ầm ập đổ về giữa bản ở xã Trung Hạ, Thanh Hóa. Ảnh: UBND xã Trung Hạ

Mưa lũ chia cắt nhiều bản làng, đường liên xã.

Nhiều nhà dân bị ngập đến nóc.

Nguồn ảnh: Báo Lao động, Báo Tiền Phong.