Video: Kinh hoàng cơn lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng
GĐXH - Do ảnh hưởng bão số 10, mưa rất to khiến nước ở các sông, suối dâng cao đột ngột. Cơn lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.
TPO đưa tin từ UBND xã Trung Hạ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, mưa rất to kèm gió lớn đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao. Cùng lúc đó, trận lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.
Mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên bản ngập sâu, chia cắt. Tại Km130 Quốc lộ 217, đất đá sạt xuống khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Hàng chục điểm sạt lở khác dọc tuyến cũng gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng giao thông, ứng trực 24/24.
Lãnh đạo UBND xã Trung Hạ cho biết, do lũ lên quá nhanh, nhiều bản làng bị nước bao vây. Xã đang huy động lực lượng bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân không ra đường, không xuống suối vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.
Lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng (Nguồn: TPO)
Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa bão của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia:
Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 29/9 đến 10 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Phong 241,4mm (Sơn La); Việt Hồng 336,4mm (Lào Cai); Thu Tà 234,4mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 346mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 321,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 271,2mm (Cao Bằng); Tân Văn 172mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227,6mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 156,2mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 303mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 150mm (Nghệ An); ...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.
Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.
Hình ảnh lũ quét chia cắt nhiều bản làng ở Thanh Hóa:
Nguồn ảnh: Báo Lao động, Báo Tiền Phong.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".
GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.
GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.
GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.
GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.
GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...
GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.
