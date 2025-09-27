Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập. Để phòng nước dâng trong đêm, người dân đưa ô tô lên khu vực quảng trường để "tránh lụt".
Video: Mưa lớn do bão số 10 gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ "tránh lụt".
Ngày 27/9, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo UBND TP Huế đi thực tế kiểm tra dọc tuyến biển về công tác chủ động phòng, chống bão tại Trạm Ra Đa 3511, phường Phong Quảng.
Đại tá Ngô Nam Cường và Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, duy trì an toàn hệ thống thông tin, liên lạc.
Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27 - 29/9, địa bàn TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo phương án của UBND TP Huế, các địa phương đã rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14.
Khi cùng chồng ra bến xe để về quê, một người phụ nữ không may bị nước cuốn trôi, hiện đang mất tích.
Đang thực hiện nhiệm vụ thi công cột 156, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (địa bàn thôn Át Thượng, xã Lục Yên) thì nam thanh niên bị rơi từ độ cao khoảng 30m xuống mặt đất dẫn đến tử vong.
Trong 12 con giáp, có những tuổi được trời phú cho trực giác nhạy bén hơn người.
Bão số 10 đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu; Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.
Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị "bắt cóc online", với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi đến nút giao thì cố tình húc vào xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước...
Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Nghị định 119/2024/NĐ-CP về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đang được triển khai rộng rãi. Đến nay, hơn 3 triệu tài khoản đã kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa thực hiện.
Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 BualoiThời sự
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.