Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Thứ bảy, 20:15 27/09/2025 | Xã hội
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập. Để phòng nước dâng trong đêm, người dân đưa ô tô lên khu vực quảng trường để "tránh lụt".

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 1.

Chiều 27/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại TP Huế tiếp tục xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trong nội đô TP Huế ngập sâu từ 0,3 - 0,5m, đặc biệt là các đoạn trên đường Hoàng Quốc Việt, Phan Anh, Hồng Chương, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Khoa Chiêm...

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi) cho biết, cứ mưa lớn là một số đoạn trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt lại bị ngập khiến việc đi lại, nhất là vào giờ tan tầm, rất vất vả. Cần có biện pháp lâu dài, đặc biệt là cải thiện hệ thống cống thoát nước để khắc phục tình trạng này.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 4.

Người dân bì bõm lội nước.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 5.

Ngập lụt khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 6.

Tuyến đường Nguyễn Khoa Chiêm bị ngập.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 7.

Trong khi đó, tại quảng trường bên cạnh khu hành chính tập trung TP Huế, hàng loạt ô tô được người dân đưa đến đỗ tránh ngập.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 8.

Khu vực này có nền cao hơn mặt đường Tố Hữu nên thường được lựa chọn làm nơi tập kết phương tiện trong các đợt mưa lụt.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 9.

Anh Nguyễn Văn Linh, cư dân sống tại chung cư gần đó chia sẻ, do mưa lớn, nước thoát không kịp, tuyến đường trước chung cư dễ ngập sâu nên anh thường đưa xe lên đây để tránh hư hỏng, thiệt hại khi nước dâng cao.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt' - Ảnh 10.

Ô tô đậu thành hàng dài tại khu vực quảng trường.

Video: Mưa lớn do bão số 10 gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ "tránh lụt".

Ngày 27/9, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo UBND TP Huế đi thực tế kiểm tra dọc tuyến biển về công tác chủ động phòng, chống bão tại Trạm Ra Đa 3511, phường Phong Quảng.

Đại tá Ngô Nam Cường và Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, duy trì an toàn hệ thống thông tin, liên lạc.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27 - 29/9, địa bàn TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo phương án của UBND TP Huế, các địa phương đã rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Hoàng Dũng
