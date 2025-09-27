Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường ở Huế, ô tô ken kín chỗ 'tránh lụt'

Ngày 27/9, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo UBND TP Huế đi thực tế kiểm tra dọc tuyến biển về công tác chủ động phòng, chống bão tại Trạm Ra Đa 3511, phường Phong Quảng.

Đại tá Ngô Nam Cường và Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, duy trì an toàn hệ thống thông tin, liên lạc.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27 - 29/9, địa bàn TP Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo phương án của UBND TP Huế, các địa phương đã rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.