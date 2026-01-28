'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 năm 2026 có gì hấp dẫn?

"Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi và đây là lúc mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này. Chúng tôi đang mong ngóng ngày giới thiệu đến cả nhà những gương mặt mới, câu chuyện mới và nhiều điều mới lạ. Gia tộc anh tài, mọi người nghĩ là ai?", theo nhà sản xuất. Thông tin được chia sẻ trên Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" cùng với hình ảnh gợi ý đầu tiên đã khiến cho cộng đồng người hâm mộ của chương trình như "bùng nổ".

Theo thông tin đã đăng tải, con số "Anh tài" tham gia mùa 2 dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.

Hình ảnh được hé lộ về mùa 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai" trên Fanpage của chương trình.

Trước đó, khi "Anh trai vượt ngàn chông gai" tổ chức Encore Concert, việc một số nghệ sĩ chia sẻ công khai thông tin ủng hộ chương trình trên trang cá nhân đã dấy lên thông tin rằng đó chính là cách họ ngầm xác nhận tham gia mùa 2.

Sự tham gia của một số khách mời như: Đan Trường, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh... trong chung kết hay các Concert cũng khiến fan háo hức chờ đợi họ xuất hiện cùng tên gọi mới - Anh tài.



Tuy nhiên, quãng thời gian chờ đợi cho mùa 2 khá dài do năm 2025 vẫn dày đặc các hoạt động trong hệ sinh thái "Anh trai vượt ngàn chông gai" như các Concert, chuỗi Live-concert riêng của các nghệ sĩ, Fanmeeting... Phải đợi tới năm 2026, chương trình mới chính thức trở lại, do đó, có thể một số ứng cử viên có sự điều chỉnh về kế hoạch.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 dự kiến tổ chức năm 2026.

Trên Fanpage của chương trình, bên cạnh việc sôi nổi đề cử ứng viên mới, đông đảo khán giả gọi tên hàng loạt Anh tài của mùa 1 trở lại. Những cái tên như Neko Lê, Tăng Phúc... được nhắc đến nhiều do họ chưa có hành trình trọn vẹn ở mùa đầu tiên nhưng lại chính là những nhân tố có sức bứt phá lớn về hiệu ứng truyền thông trong và sau chương trình.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2024. Từ thời điểm phát sóng, chương trình với sự góp mặt của 33 nam nghệ sĩ liên tục gây sốt trên truyền hình lẫn các nền tảng mạng. Ngoài chương trình, nhà sản xuất còn tổ chức chuỗi Concert cùng tên trong năm 2024 và 2025.

