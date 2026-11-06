Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng thắm thiết sau khi công khai yêu nhau, hé lộ tổ ấm đang dần hình thành
GĐXH - Cặp diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga đang hoàn thiện biệt thự 5 tầng, bốn phòng ngủ làm tổ ấm mới.
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