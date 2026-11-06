Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng thắm thiết sau khi công khai yêu nhau, hé lộ tổ ấm đang dần hình thành

Thứ sáu, 16:28 06/11/2026 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cặp diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga đang hoàn thiện biệt thự 5 tầng, bốn phòng ngủ làm tổ ấm mới.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn trai Việt Anh trên trang Facebook cá nhân. Cả hai cùng tham dự một sự kiện tại Hà Nội, không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước ống kính. Những khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Tạp chí điện tử Sao Star cho hay.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga nổi bật với chiếc đầm dạ hội ánh vàng ôm sát, thiết kế cúp ngực kết hợp những đường đính kết cầu kỳ. Trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn và phong cách quyến rũ. Trong khi đó, Việt Anh lựa chọn áo sơ mi đen có chi tiết bắt sáng, phối cùng quần âu đồng màu. Đáng chú ý, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục có những tương tác tình cảm. Nam diễn viên chủ động nắm tay, để bạn gái khoác tay khi di chuyển. Trong một số bức ảnh, Việt Anh còn ôm eo Quỳnh Nga, trong khi nữ diễn viên đặt tay lên vai bạn trai và mỉm cười nhìn anh.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 3.

Không chỉ tạo dáng trước ống kính, Quỳnh Nga và Việt Anh còn được ghi lại những khoảnh khắc trò chuyện, nhìn nhau đầy tình cảm giữa không gian sự kiện. Sự thoải mái của cả hai cho thấy mối quan hệ đã có nhiều thay đổi so với giai đoạn họ còn giữ kín chuyện hẹn hò.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 4.

Tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian dài liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Nam diễn viên tiết lộ cả hai đã yêu nhau khoảng một năm trước khi quyết định công khai. Trước đó, Quỳnh Nga và Việt Anh vốn là những đồng nghiệp thân thiết, cùng sinh hoạt trong một nhóm bạn gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Hai người từng hợp tác trong bộ phim Sinh Tử, thường xuyên xuất hiện chung tại các buổi gặp gỡ, sự kiện và những chuyến du lịch.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 5.

Việt Anh cho biết anh và bạn gái, diễn viên Quỳnh Nga, vừa thống nhất bản thiết kế và đang tiến hành hoàn thiện nội thất cho tổ ấm chung. Anh kỳ vọng được về nhà mới trước Tết Nguyên đán. Ngôi sao cho hay.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 6.

Cơ ngơi cao 5 tầng, rộng 100 m2 mỗi mặt sàn, được thiết kế nội thất theo phong cách tân cổ điển hiện đại với hai tông màu trắng - be chủ đạo.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 7.

Biệt thự rộng thoáng, với phòng ăn rộng rãi.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 8.

Các chi tiết trong nhà được chăm sóc tỉ mỉ.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 9.

Phòng khách được thông với phòng ăn và bếp, tạo không gian mở, giúp tối ưu diện tích, có thể đón tiếp đông đảo bạn bè.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 10.

Quỳnh Nga cho biết bên cạnh việc thể hiện phong cách riêng, cô hướng đến tiêu chí tối ưu diện tích và công năng sử dụng khi xây nhà.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 11.

Phòng ngủ chính của cặp diễn viên có điểm nhấn là vách ngăn kính với phòng tắm giống với nhiều resort, khách sạn 5 sao họ từng lưu trú.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 13.

Họ cũng thiết kế sẵn phòng trẻ em để chuẩn bị việc có con chung sau này. Quỳnh Nga và bạn trai muốn thuận theo tự nhiên, chờ duyên trời cho trong chuyện con cái.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 14.

Việt Anh chiều lòng bạn gái khi thiết kế riêng phòng thay đồ dành cho sở thích trưng bày nước hoa, phụ kiện cũng như các món đồ thời trang.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 15.

Các không gian sảnh, hành lang đều được chăm chút từng chi tiết theo sở thích nữ chủ nhân.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 16.Dâu út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Á hậu Phương Nhi, thăm biệt phủ 5.000 m2 từng được lên báo nước ngoài của nghệ sĩ Xuân Hinh

GĐXH - Á hậu Phương Nhi tham quan Bảo tàng đạo Mẫu ở Sóc Sơn của NSƯT Xuân Hinh, nghe ông kể về quá trình xây dựng công trình này, hồi đầu tháng 11.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 17.Căn nhà "siêu nhỏ" 18m2 cho gia đình 4 người của mỹ nhân Việt khiến 1,5 triệu người tò mò: Bên trong có gì đặc biệt?

GĐXH - Không có phòng khách sang trọng hay nội thất cầu kỳ, căn nhà nhỏ của Trương Mỹ Nhân vẫn thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem trên TikTok. Điều khiến dân tình tò mò chính là cách nàng Á hậu tận dụng từng mét vuông để phục vụ công việc kinh doanh và livestream.

Việt Anh và Quỳnh Nga công khai tình cảm , tổ ấm đang hình thành tại Hà Nội - Ảnh 18.Cuộc sống thực của anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, trong ngôi nhà bạc tỷ giữa đất vàng Hà Nội

GĐXH - Clip do chính chủ đăng tải ghi lại khoảnh khắc giản dị trong căn biệt thự của gia đình.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt

-

GĐXH – Một ngôi nhà tốt không nhất thiết phải rộng lớn hay đắt tiền, thiết kế đặc biệt. Sự hài hòa, thông thoáng và cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt mới là những điều đáng quan tâm. Đây là 5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.