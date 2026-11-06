Việt Anh - Quỳnh Nga ngày càng thắm thiết sau khi công khai yêu nhau, hé lộ tổ ấm đang dần hình thành

Trong bộ ảnh, Quỳnh Nga nổi bật với chiếc đầm dạ hội ánh vàng ôm sát, thiết kế cúp ngực kết hợp những đường đính kết cầu kỳ. Trang phục của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn và phong cách quyến rũ. Trong khi đó, Việt Anh lựa chọn áo sơ mi đen có chi tiết bắt sáng, phối cùng quần âu đồng màu. Đáng chú ý, Quỳnh Nga và Việt Anh liên tục có những tương tác tình cảm. Nam diễn viên chủ động nắm tay, để bạn gái khoác tay khi di chuyển. Trong một số bức ảnh, Việt Anh còn ôm eo Quỳnh Nga, trong khi nữ diễn viên đặt tay lên vai bạn trai và mỉm cười nhìn anh.