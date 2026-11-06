Cách bố trí gương trong phòng ngủ và thế đặt hợp phong thủy, tốt cho sức khỏe

Có nên đặt gương trong phòng ngủ không?

Theo VTC News, liên quan đến việc đặt gương trong phòng ngủ đã có rất nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Có người cho rằng, việc để gương trong phòng ngủ là điều tối kỵ vì không hợp phong thủy. Nhưng một số bộ phận khác lại thấy việc để gương trong ngủ là hành động mang lại nhiều may mắn.

Trên thực tế, hầu hết không gian phòng ngủ của nhiều hộ gia đình đều có bàn trang điểm hoặc tối thiểu cũng có một tấm gương lớn để phục vụ cho việc trang điểm, chỉnh trang quần áo. Đồng thời, đối với nhiều người, gương là một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Và họ cho rằng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng gương trong phòng ngủ.

Cách bố trí gương trong phòng ngủ hợp phong thủy

Thông tin trên trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, việc bố trí gương trong phòng ngủ cũng cần tuân thủ một số nguyên tắc phong thủy để đảm bảo sự hài hòa và cân bằng năng lượng:

Không đặt gương đối diện giường ngủ: Gương đối diện giường ngủ được cho là gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.

Theo quan niệm dân gian, gương có khả năng thu hút năng lượng và phản chiếu hình ảnh, do đó vị trí đặt gương rất được nhiều người chú trọng.

Không đặt gương đối diện cửa ra vào: Gương đối diện cửa sẽ phản chiếu năng lượng tốt ra ngoài.

Không đặt gương chiếu thẳng vào bàn làm việc: Gương chiếu vào bàn làm việc có thể gây phân tâm và mất tập trung.

Nên đặt gương ở vị trí phản chiếu ánh sáng tự nhiên: Ánh sáng tự nhiên phản chiếu qua gương sẽ giúp không gian thêm sáng sủa và thoáng đãng.

Nên chọn gương có kích thước phù hợp với không gian: Gương quá lớn sẽ tạo cảm giác nặng nề, trong khi gương quá nhỏ sẽ không phát huy hết tác dụng.

Việc bày trí gương theo phong thủy cũng đòi hỏi sự tinh tế

Cũng theo VOV, bạn nên đặt gương nhỏ ở các phòng chức năng khác nhưng riêng phòng khách, bạn có thể tận dụng diện tích mảng tường lớn để bố trí một chiếc gương sang trọng ở đó.

Gương lớn giúp nhân đôi không gian, tạo hiệu quả tốt về mặt thị giác. Tuy nhiên, trong trường hợp gian phòng nhỏ hẹp, bạn có thể linh động đặt gương ngay bên phải cửa ra vào.

Thế đặt gương gần cửa sổ sẽ giúp cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài được phản chiếu vào bên trong, điều này sẽ tạo nên được sự giao hòa giữa con người và tự nhiên.

Gương có tác dụng làm tăng chiều sâu cho nhà của bạn.

Chỉ cần đặt đúng vị trí sẽ giúp luân chuyển năng lượng và luồng khí một cách dễ dàng, đem lại sự thoải mái cũng như một sức khỏe tốt cho các thành viên trong gia đình.

Theo phong thủy, khi để gương hướng về phía Đông sẽ giúp gia chủ có một sức khỏe tốt, hướng Đông Nam sẽ mang lại tiền tài, phát đạt trong sự nghiệp và hướng Đông Bắc giúp cho đường công danh thuận lợi, có nhiều tiến triển tốt đẹp trong tương lai.

Ngược lại hoàn toàn với hướng Đông, hướng Nam càng không nên đặt gương vì gương đại diện cho Thủy, mà Thủy sẽ kị Hỏa. Nếu bạn đặt gương đúng sẽ đem đến nhiều hiệu ứng tích cực cho gia đình của bạn, giúp tài lộc được nhân đôi, công danh thì càng trở nên tốt đẹp, các thành viên gia đình cũng từ đó mà yêu thương nhau nhiều hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Bố trí một vài chiếc gương ở một số ngóc ngách trong nhà được xem là một thủ thuật thường được các nhà thiết kế nội thất ưa dùng khi muốn "mở rộng" không gian cho các loại nhà phố, nhà liên kế với diện tích có hạn. Gương có tác dụng làm tăng chiều sâu cho nhà của bạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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