Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Vợ chồng Hồng Đăng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Thứ ba, 09:30 31/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ những hình của buổi lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Trong các khách mời tham dự có vợ chồng diễn viên Hồng Đăng.

NSƯT Nguyệt Hằng - Lâm Oanh của "Những người sống quanh tôi": Không đặt nặng cát-sê khi làm nghề

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ, với chị được làm nghề là một niềm hạnh phúc, vì vậy chị không quá đặt nặng chuyện cát-sê.

NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn mới đây đã có bữa tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Trong ngày trọng đại, ngoài gia đình, người thân thì còn có cả những nghệ sĩ gắn bó như NSƯT Sĩ Tiến, NSƯT Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Vĩnh Xương và vợ chồng diễn viên Hồng Đăng.

Vợ chồng Hồng Đăng đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn - Ảnh 2.

Vợ chồng diễn viên Hồng Đăng đến dự tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng.

Trong ngày lễ trọng đại, NSƯT Nguyệt Hằng viết những lời hạnh phúc: "Cảm ơn bố - mẹ đã sinh chúng con, nuôi chúng con khôn lớn và thừa hưởng một tình yêu trọn vẹn. Cảm ơn tình yêu đã giúp chúng tôi nắm tay nhau vượt qua mốc khó khăn nhất. Cảm ơn các con yêu đã đến bên bố - mẹ để chúng ta được bên nhau, được yêu thương đong đầy

Và giờ là bước chặng đường mới, chỉ mong có một chặng đường đến cuối con đường hạnh phúc luôn mạnh khỏe và bình an. Chúng con cảm ơn gia đình, người thân và các bạn bè thân yêu đã đến chia vui, gửi lời chúc tới lễ kỷ niệm 30 năm ngày chúng tôi về chung một nhà".

Bạn bè, nghệ sĩ thân thiết cùng dự ngày vui với gia đình NSƯT Nguyệt Hằng.

Qua những chia sẻ của NSƯT Nguyệt Hằng, khán giả đều hình dung được trong 3 thập kỷ hôn nhân, chị đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong một lần chia sẻ với Gia đình&Xã hội, nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ bản thân không hiểu vì sao yêu và thương chồng nhiều đến thế. Chị tâm sự có những lúc mang bầu, bụng to nhưng vẫn đợi chồng ở thềm nhà dù biết anh đi chơi. Rồi rất nhiều lần 2 vợ chồng cãi vã tưởng chia tay đến nơi nhưng cuối cùng nhờ duyên phận họ vẫn ở bên nhau đến tận ngày hôm nay.

Trong 30 năm hôn nhân, nếu cuộc sống quá dễ dàng ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không có được sự gắn bó sâu sắc như bây giờ. Trong cách nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động quá lãng mạn. Với chị, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác thiếu vắng. "Khi xa nhau mà thấy nhớ, thấy hụt hẫng thì đó là tình yêu," chị nói.

Vợ chồng Hồng Đăng đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn - Ảnh 4.

NSƯT Nguyệt Hằng xúc động khi nghệ sĩ Anh Tuấn trao nhẫn.

Có một lần, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thực sự chuẩn bị hồ sơ và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé ăn một bát phở.

Sau bữa ăn ấy, câu chuyện ly hôn cũng dần trôi qua. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn được chị nhắc lại với nụ cười nhẹ nhàng. Nó giống như một minh chứng rằng đôi khi hôn nhân được cứu vãn bởi những điều rất nhỏ bé.

Theo NSƯT Nguyệt Hằng, một trong những lý do khiến chồng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình là vì tuổi thơ của anh không có được một mái ấm trọn vẹn.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách, chủ yếu sống cùng bà nội. Chính vì vậy, khi trưởng thành và có gia đình riêng, anh luôn mong muốn các con mình được sống trong một mái nhà đầy đủ cả bố và mẹ. "Nhiều khi anh nói nếu sống với anh khổ thì em đi tìm hạnh phúc khác", chị kể.

Vợ chồng Hồng Đăng đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn - Ảnh 5.

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn.

Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến chị càng muốn ở lại. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ai đúng ai sai, mà là việc cả hai vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau.

NSƯT Nguyệt Hằng kể chuyện nhờ "bát phở" hàn gắn được hôn nhân

GĐXH - Đã có lúc NSƯT Nguyệt Hằng và nghệ sĩ Anh Tuấn quyết định ra tòa để ly hôn vì cuộc sống vợ chồng quá đau khổ, nhưng chỉ sau khi ăn bát phở với nhau, họ đã làm hòa, nối lại hôn nhân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giải trí - 3 giờ trước

Cái kết của cặp đôi Linh – Lợi trong "Không giới hạn" vừa được nhà sản xuất “nhá hàng” qua hậu trường chụp ảnh cưới khiến khán giả mong chờ.

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Kim Lý mới đây đã khoe ảnh chụp ở "Cầu Cổng Vàng" - một địa danh nổi tiếng ở Mỹ, thông qua những hình ảnh này, anh tiết lộ chuyện tình 9 năm trước với Hồ Ngọc Hà.

Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn ra từ ngày 17–22/4/2026 (tức mùng 1–6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà tại xã Bình Minh (Hà Nội) năm nay được tổ chức quy mô lớn với hàng loạt hoạt động đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Juky San đã lên tiếng xin lỗi sau khi chụp ảnh phản cảm tại Giếng Tiên vấp phải phản ứng từ cộng đồng mạng.

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nhà báo Lại Văn Sâm đã trở lại VTV 3 trong "Cuộc hẹn với tháng Ba", sự xuất hiện của ông cũng mang một ý nghĩa lớn khi đúng dịp VTV3 kỉ niệm 30 năm ngày thành lập.

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trang bất ngờ bị vợ của sếp Dũng tới tận công ty đánh ghen và livestream trên mạng xã hội.

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - MC Phan Hải Như của chương trình "360 độ Miền Tây" (VTV10) vừa nhận giải Người đẹp du lịch tại Miss World Vietnam 2025.

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh bất ngờ tiết lộ có chị gái sinh đôi tên là Hoàng Yến. Diện mạo của chị gái Tân Hoa hậu khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phan Phương Oanh đã giành vương miện Miss World Vietnam 2025. Phần ứng xử lưu loát, đầy đủ góp phần giúp cô giành chiến thắng thuyết phục.

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi Hà Lê được giải cứu, Minh Kiên quan tâm chăm sóc cho cô hơn, trong khi đó xuất hiện một người đàn ông bí ẩn bên cạnh Lam Anh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top