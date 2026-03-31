Vợ chồng Hồng Đăng dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn mới đây đã có bữa tiệc kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Trong ngày trọng đại, ngoài gia đình, người thân thì còn có cả những nghệ sĩ gắn bó như NSƯT Sĩ Tiến, NSƯT Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Vĩnh Xương và vợ chồng diễn viên Hồng Đăng.

Trong ngày lễ trọng đại, NSƯT Nguyệt Hằng viết những lời hạnh phúc: "Cảm ơn bố - mẹ đã sinh chúng con, nuôi chúng con khôn lớn và thừa hưởng một tình yêu trọn vẹn. Cảm ơn tình yêu đã giúp chúng tôi nắm tay nhau vượt qua mốc khó khăn nhất. Cảm ơn các con yêu đã đến bên bố - mẹ để chúng ta được bên nhau, được yêu thương đong đầy

Và giờ là bước chặng đường mới, chỉ mong có một chặng đường đến cuối con đường hạnh phúc luôn mạnh khỏe và bình an. Chúng con cảm ơn gia đình, người thân và các bạn bè thân yêu đã đến chia vui, gửi lời chúc tới lễ kỷ niệm 30 năm ngày chúng tôi về chung một nhà".

Qua những chia sẻ của NSƯT Nguyệt Hằng, khán giả đều hình dung được trong 3 thập kỷ hôn nhân, chị đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong một lần chia sẻ với Gia đình&Xã hội, nữ nghệ sĩ gạo cội chia sẻ bản thân không hiểu vì sao yêu và thương chồng nhiều đến thế. Chị tâm sự có những lúc mang bầu, bụng to nhưng vẫn đợi chồng ở thềm nhà dù biết anh đi chơi. Rồi rất nhiều lần 2 vợ chồng cãi vã tưởng chia tay đến nơi nhưng cuối cùng nhờ duyên phận họ vẫn ở bên nhau đến tận ngày hôm nay.

Trong 30 năm hôn nhân, nếu cuộc sống quá dễ dàng ngay từ đầu, có lẽ họ sẽ không có được sự gắn bó sâu sắc như bây giờ. Trong cách nhìn của NSƯT Nguyệt Hằng, tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ hay những hành động quá lãng mạn. Với chị, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác thiếu vắng. "Khi xa nhau mà thấy nhớ, thấy hụt hẫng thì đó là tình yêu," chị nói.

NSƯT Nguyệt Hằng xúc động khi nghệ sĩ Anh Tuấn trao nhẫn.

Có một lần, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn thực sự chuẩn bị hồ sơ và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé ăn một bát phở.

Sau bữa ăn ấy, câu chuyện ly hôn cũng dần trôi qua. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn được chị nhắc lại với nụ cười nhẹ nhàng. Nó giống như một minh chứng rằng đôi khi hôn nhân được cứu vãn bởi những điều rất nhỏ bé.

Theo NSƯT Nguyệt Hằng, một trong những lý do khiến chồng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình là vì tuổi thơ của anh không có được một mái ấm trọn vẹn.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ xa cách, chủ yếu sống cùng bà nội. Chính vì vậy, khi trưởng thành và có gia đình riêng, anh luôn mong muốn các con mình được sống trong một mái nhà đầy đủ cả bố và mẹ. "Nhiều khi anh nói nếu sống với anh khổ thì em đi tìm hạnh phúc khác", chị kể.

Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến chị càng muốn ở lại. Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là ai đúng ai sai, mà là việc cả hai vẫn muốn tiếp tục đi cùng nhau.