Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" được tổ chức vào 20h tối nay (24/11) tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội).

Chương trình do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì. Chương trình dự kiến chào đón khoảng 50.000 đại biểu và khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam”. (Ảnh: BTC)

Với thời lượng 120 phút, "Muôn sắc Việt Nam" được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với sức sáng tạo đương đại, lan tỏa tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Chương trình gồm 3 chương: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi; Muôn sắc di sản; Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Mỗi chương là một lát cắt về lịch sử, văn hiến và sự phong phú của văn hóa Việt Nam, từ những giá trị nguồn cội đến khát vọng hội nhập. Cuối chương trình là màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật.

Một trong những điểm nhấn của "Muôn sắc Việt Nam" là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gắn bó với công chúng qua nhiều năm đến các gương mặt tiêu biểu của âm nhạc đương đại. Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi và nhiều nghệ sĩ khác.

NSƯT Kim Oanh - Mây của 'Sóng ở đáy sông' khiến khán giả ngỡ ngàng sau 26 năm GĐXH - Xuất hiện trong cuộc hội ngộ cùng dàn diễn viên phim "Sóng ở đáy sông" sau 26 năm, NSƯT Kim Oanh đang thu hút sự chú ý đặc biệt với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ.