Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10
Miền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.
Họ chuẩn bị sẵn 5 tỷ đồng cứu trợ, trong đó hơn 1 tỷ đồng được trao trực tiếp cho bà con chỉ trong 24 giờ đầu tiên sau bão.
Gần 1 tỷ đồng đến tay bà con trong vòng 24 giờ đầu tiên
Ngày 30/9, đoàn cứu trợ Mailisa đã có mặt tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, phát tiền mặt trực tiếp cho người dân. Chỉ trong 24 giờ đầu, hơn 1 tỷ 30 triệu đồng đã được trao đến tận tay bà con:
- 400 triệu đồng cho 800 hộ dân xã Lam Thành (Nghệ An), mỗi hộ 500.000 đồng.
- 210 triệu đồng cho 420 hộ dân xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh), mỗi hộ 500.000 đồng.
- 240 triệu đồng cho 8 gia đình có người thân tử nạn, mỗi hộ 30 triệu đồng.
- 80 triệu đồng cho 40 hộ dân xã Hoằng Phú (Thanh Hóa), mỗi hộ 2 triệu đồng.
Ngoài cứu trợ khẩn cấp, Mailisa công bố kế hoạch dành 5 tỷ đồng xây dựng các Nhà sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tại những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai. Đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn mỗi mùa bão, đồng thời là không gian sinh hoạt gắn kết sau thiên tai.
Chính quyền địa phương đánh giá cao sự hỗ trợ tận tâm và kịp thời này, coi đây là một giải pháp bền vững giúp người dân có điểm tựa lâu dài.
Hơn 100 tỷ đồng cho cộng đồng trong năm 2024
Trước đợt cứu trợ lần này, hệ thống Mailisa đã chi hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng trong năm 2024:
- Tháng 1: 5 tỷ đồng trao quà Tết cho bà con nghèo.
- Tháng 7: 70 tỷ đồng mở bếp ăn 0 đồng tại TP.HCM, phục vụ hàng trăm nghìn suất ăn.
- Tháng 9: 20 tỷ đồng cùng 50 tấn gạo cứu trợ miền Bắc, khởi công 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng – được bà con gọi vui là "resort 5 sao trên núi" vì khang trang, chỉn chu.
Điểm chung trong các hoạt động là sự quyết đoán, trực tiếp và tự bỏ kinh phí cá nhân của vợ chồng doanh nhân, không kêu gọi đóng góp từ cộng đồng.
Hơn 27 năm qua, Mailisa không chỉ là thương hiệu uy tín trong ngành thẩm mỹ, mà còn được biết đến bởi tinh thần thiện nguyện. Bà Phan Thị Mai chia sẻ:
"Giúp được gì cho bà con thì làm ngay, làm nhanh, làm tận tay và bằng chính khả năng của mình. Không kêu gọi, không chờ đợi, không trì hoãn."
Hình ảnh vợ chồng doanh nhân trực tiếp lội bùn, trao từng phần hỗ trợ đã tạo nên sự xúc động mạnh mẽ. Người dân cho biết, sự giúp đỡ này không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.
Từ những phần quà nhỏ đến các công trình dài hạn, Mailisa đang xây dựng hình ảnh không chỉ là thương hiệu làm đẹp uy tín, mà còn là doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng.
Ông Trần Văn K., người dân xã Hoằng Phú (Thanh Hóa), chia sẻ: "2 triệu đồng với gia đình tôi lúc này là cả một niềm an ủi. Điều quý nhất là tình cảm của vợ chồng anh Khánh, chị Mai đã nghĩ đến bà con".
Mailisa
Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.