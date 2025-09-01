Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'

16 giờ trước

Tối ngày 30/8, show Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.