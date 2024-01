Vợ chồng trẻ bàng hoàng nhận tin là người thứ 3 trong gia đình mắc ung thư gan, bác sĩ tìm ra nguyên nhân chính!

Một phụ nữ phát hiện ung thư từ vệt đen trên móng chân, người Việt cần cảnh giác với dấu hiệu này! GĐXH - Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào hắc tố là các tổn thương màu đen. Đối với người Việt Nam, các vết này thường xuất hiện tại các vị trí đầu ngón chân, ngón tay.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng I (Bệnh viện K) cho biết, trong quá trình tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân mắc ung thư gan, bác sĩ đã gặp trường hợp 3 người đàn ông trong cùng gia đình mắc ung thư gan, chỉ trong vòng hơn 2 năm.

Ảnh minh họa

Người đầu tiên trong gia đình là ông B. (60 tuổi) phát hiện ung thư gan trên nền xơ gan, kết quả xét nghiệm có viêm gan virus B. Do phát hiện sớm nhờ vậy được can thiệp, điều trị sớm và có khả năng kéo dài sự sống. Với kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có viêm gan virus mãn tính, bác sĩ đã lưu ý bệnh nhân nên khuyên người nhà đi tầm soát ung thư gan.

3 tháng sau, người em trai của ông B. khoảng 55 tuổi cũng nhận kết quả mắc ung thư gan. Do người này phát hiện ở giai đoạn muộn vì vậy đã ra đi một thời gian sau đó. Tuy nhiên, bị kịch về căn bệnh ung thư với gia đình họ chưa dừng lại ở đó. 2 năm sau ngày em của ông B. mất, con trai của người em này chỉ mới 34 tuổi cùng rất sốc khi được bác sĩ thông báo mắc căn bệnh ung thư gan.

Có mặt tại phòng khám cùng anh là người vợ, cả 2 vợ chồng đều rất bàng hoàng. Bệnh nhân chia sẻ, bố đã mất vì ung thư, anh lại vừa có con nhỏ nên kết quả khiến anh rất bất ngờ, đặc biệt khi tuổi đời còn quá trẻ.

Bác sĩ Hà Hải Nam đã tư vấn người đàn ông này nhập viện để sinh thiết và điều trị do u to khoảng 6-8 cm và vài u nhỏ hơn.

Nguyên dân khiến cả 3 người trong gia đình mắc ung thư gan

Về nguyên nhân di truyền gây ung thư gan, Bác sĩ Hà Hải Nam chia sẻ: “Nguyên nhân về di truyền chưa được đánh giá đầy đủ”. Lý giải về trường hợp gia đình có 3 người cùng mắc bệnh ung thư gan trên, bác sĩ Nam cho rằng do cả 3 bệnh nhân này đều bị ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan virus mãn tính.

Bác sĩ Nam thông tin thêm, ung thư gan hay gặp trên nền xơ gan, viêm gan đặc biệt viêm gan B, C ngoài ra là viêm gan do thói quen tiêu thụ nhiều rượu. Thời gian gần đây, nguyên nhân nổi lên khá nhiều là ung thư gan do độc tố aflatoxin, xuất hiện ở các hạt ngũ cốc bị nấm mốc như: gạo, lạc, đỗ, ngô, các loại hạt… Aflatoxin là một loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên do một số loài Aspergillus (một loại nấm mốc). Ngoài việc gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính, nấm mốc Aflatoxin còn được xem là nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan.

Ảnh minh họa

Viêm gan virus là gì?

Viêm gan virus là bệnh do virus gây ra và là bệnh truyền nhiễm. Viêm gan do virus là tình trạng lá gan bị virus xâm nhập và tấn công khiến cho các tế bào gan bị viêm và tổn thương. Viêm gan virus có thể phá vỡ quá trình thải độc, lưu trữ vitamin và sản xuất hormone của gan. Biến chứng của viêm gan là suy gan, xơ gan, ung thư gan…

Có 6 loại virus gây viêm gan là A, B, C, D, E, G. Mỗi loại có tính chất và khả năng gây bệnh khác nhau nên triệu chứng và phương pháp điều trị cũng khá đa dạng.

Nguyên nhân gây bệnh viêm gan virus

Nguyên nhân gây bệnh viêm gan virus chủ yếu là do tiếp xúc với máu của bệnh nhân ở vết thương hở, truyền máu có virus viêm gan. Do mẹ truyền cho con, do quan hệ tình dục không an toàn với người bệnh. Do sử dụng chung kim tiêm, xăm trổ, bấm xỏ khuyên tai, dụng cụ chăm sóc móng tay móng chân. Và do ăn phải thực phẩm và nguồn nước bị ô nhiễm.

Dấu hiệu của bệnh viêm gan do virus

Có thể nhận biết bệnh qua các giai đoạn sau:

Thời kỳ ủ bệnh: Chưa có triệu chứng lâm sàng. Thời gian ủ bệnh tuỳ thuộc vào mỗi loại virus viêm gan, khoảng từ 15 – 180 ngày.

Thời kỳ khởi phát: Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau tức vùng hạ sườn phải, mệt mỏi không muốn đi lại, nước tiểu màu vàng thẫm.

Thời kỳ toàn phát: Vàng da, ngứa da, gan to, lách to, chán ăn, mệt mỏi, đau đớn, rối loạn tiêu hoá, phân bạc màu, nước tiểu ít và sẫm như nước vối đặc. Xét nghiệm sẽ thấy men gan tăng, Transaminase tăng cao, Bilirubin máu toàn phần tăng…

Thời kỳ hồi phục: Các triệu trứng giảm dần, bắt đầu là hiện tượng đa niệu (lượng nước tiểu tăng lên nhiều, bệnh nhân đi tiểu nhiều lần hơn), nước tiểu trong dần lên. Gan lách thu dần về bình thường, các cơn đau giảm đi nên bệnh nhân ăn ngủ tốt hơn. Hết đau khớp. Các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường.

Ảnh minh họa

Cách phòng ngừa 6 bệnh viêm gan virus hiệu quả nhất

Viêm gan A

Tiêm phòng viêm gan A, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, luôn ăn chín uống sôi. không ăn rau sống, tiết canh, những món gỏi, không ăn hoa quả đã cắt gọt sẵn khi nghi ngờ về vệ sinh.

Viêm gan B

Tiêm phòng viêm gan B, thực hiện an toàn truyền máu, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, tìm hiểu bạn tình có bị viêm gan B không. Không sử dụng chung kim tiêm, bàn chải đánh răng, dao cạo, dụng cụ xăm trổ, làm móng với người viêm gan B. Không tiêm chích ma tuý.

Viên gan C

Kiêng uống bia rượu. Quan hệ tình dục an toàn. Không sử dụng chung kim tiêm bàn chải đánh răng, dao cạo, dụng cụ xăm trổ, làm móng với người người khác.

Viêm gan D

Tiêm phòng viêm gan D. Quan hệ tình dục an toàn. Bịt kín các vết thương hở. Thực hiện an toàn truyền máu. Cẩn thận với xăm hình, xỏ khuyên tai, làm móng …

Viêm gan E

Giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống. Thực hiện tốt việc sàng lọc, quản lý, chăm sóc và điều trị nhưng bệnh nhân viêm gan E.

Viêm gan G

Quan hệ tình dục an toàn. Thưc hiện an toàn truyền máu. Bịt kín các vết thương hở.

