Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh ở vị trí này gây hao điện, tốn của, ảnh hưởng đến tài vận
GĐXH - Khi đặt tủ lạnh trong nhà, có một số kiêng kỵ và lưu ý cần cân nhắc để đảm bảo phong thủy và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là những lý do kiêng kỵ.
Tránh đặt tủ lạnh gần hoặc đối diện bếp nấu
Trong phong thủy, tủ lạnh thuộc hành Thủy, còn bếp nấu thuộc hành Hỏa. Nếu đặt chúng gần nhau tạo ra sự xung khắc giữa Hỏa và Thủy. Từ đó có thể gây bất lợi cho gia chủ như không gặp may mắn, công việc trì trệ.
Ngoài ra, nhiệt từ bếp nấu có thể làm tủ lạnh phải hoạt động mạnh hơn để duy trì độ lạnh. Vì vậy gây tốn điện và giảm tuổi thọ của tủ.
Tránh đặt tủ lạnh gần các thiết bị điện tử khác
Các thiết bị điện tử khác, như TV, lò vi sóng và máy giặt, khi hoạt động cùng lúc với tủ lạnh, có thể gây ra nhiễu điện từ và tăng tải điện, dẫn đến hư hỏng và giảm tuổi thọ của các thiết bị. Không những vậy, đặt nhiều thiết bị điện tử gần nhau có thể gây quá tải điện và nguy cơ cháy nổ.
Không đặt tủ lạnh ở nơi quá ẩm ướt hoặc nắng trực tiếp
Độ ẩm cao có thể gây rỉ sét và hư hỏng các bộ phận kim loại bên trong tủ lạnh. Ánh nắng trực tiếp có thể làm tủ lạnh hoạt động mạnh hơn để duy trì độ lạnh, gây tiêu tốn điện năng.
Môi trường ẩm ướt có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến thực phẩm trong tủ.
Không đặt tủ lạnh dưới cầu thang
Theo phong thủy, khu vực dưới cầu thang thường bị xem là nơi không tốt lành, có thể tích tụ năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia đình.
Ngoài ra, không gian dưới cầu thang thường không đủ thông thoáng, làm cho tủ lạnh hoạt động không hiệu quả, gây tốn điện năng.
Tránh đặt tủ lạnh gần cửa sổ
Ánh nắng trực tiếp và gió từ cửa sổ có thể làm tủ lạnh phải hoạt động liên tục, làm tăng nhiệt độ xung quanh tủ, gây hao phí năng lượng và có thể ảnh hưởng đến tài lộc.
Tránh đặt tủ lạnh gần nhà vệ sinh hay thùng rác
Nhà vệ sinh là nơi uế tạp, do đó không nên đặt gần. Để tránh nguy cơ mất an toàn vệ sinh của thực phẩm trong tủ lạnh, và cũng tránh ảnh hưởng phong thủy thì bạn không nên đặt tủ lạnh gần nơi xú uế nhà vệ sinh, thùng rác.
Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ
Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, cần không gian yên tĩnh và thoáng đãng. Tủ lạnh hoạt động gây ra tiếng ồn và từ trường, cho nên nếu để tủ lạnh trong phòng ngủ thì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Không đặt tủ lạnh ở nơi mất cân bằng
Vị trí đặt tủ lạnh phải bằng phẳng, đảm bảo tủ lạnh đứng cân bằng để: Tránh rung lắc. Tránh gây tiếng ồn. Ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ.
Không đặt tủ quá sát tường và các đồ vật
Nên đặt tủ lạnh cách tường ít nhất 10cm. Không đặt cạnh các đồ vật khác. Luôn để khoảng không xung quanh tủ tầm 10cm. Điều này để đảm bảo lưu thông khí tốt. Từ đó giúp tủ lạnh hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện.
Tránh đặt tủ lạnh đối diện cửa chính
Theo phong thủy, đặt tủ lạnh đối diện cửa chính có thể làm thất thoát tài lộc và năng lượng tích cực ra ngoài, gây mất mát về tài chính.
Cửa chính là nơi tiếp đón khách, đặt tủ lạnh ở đây có thể làm giảm mỹ quan và cảm giác không gọn gàng cho ngôi nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
