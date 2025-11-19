Mới nhất
Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

Thứ tư, 10:01 19/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày Tết có lẽ ai cũng thích có chậu/ cốc gừng phong thủy xanh tươi, đầy sinh khí, ấm áp vừa trưng Tết, vừa kích tài lộc năm mới. Thời điểm nào là tốt nhất để trồng, sao cho Tết có cốc gừng phong thủy đẹp mắt, hướng tới cả mùa xuân cây phát triển mạnh – tượng trưng khởi tài vận năm mới?

Chậu gừng phong thủy thay đổi cuộc sống

Cuối năm ngoái, Mai Hoa đến văn phòng người bạn làm ngành tài chính. Cô bạn lúc nào cũng bận rộn và căng thẳng, nhưng giữa bộn bề giấy tờ trên bàn nhô lên cốc gừng thủy sinh rễ nhỏ xinh, lá xanh mướt thành điểm nhấn dịu dàng trong căn phòng toàn máy lạnh và ánh sáng đèn neon.

Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềĐặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý về

GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.

Cô bạn bảo, trồng cốc gừng thủy sinh cho vui vì thích mùi gừng. Nhưng lạ lắm, từ ngày có cốc gừng, mỗi sáng tưới cho cây cũng thấy nhẹ lòng, công việc suôn thuận, tài lộc tự đến. Chị nhắn tin: “Giờ đầu óc sáng hơn, công việc cũng bắt nhịp lại. Chắc phép màu từ cây gừng khiến chị tươi lên, lộc lá theo về”.

Tôi bật cười, vì chẳng có phép màu nào cả. Chỉ là khi ta gieo một điều gì đó sống động lên bàn làm việc – một chút xanh, một chút ấm, một chút mong chờ – thì tâm mình cũng tự đổi, rồi khí vận và môi trường đổi theo.

Thời điểm tốt để có chậu gừng tươi tốt thơm ngát đón Tết, đón tài lộc năm mới 2026 - Ảnh 2.

Cốc gừng phong thủy khởi sắc cho bàn làm việc. Ảnh minh họa

Trồng cốc gừng đầy sinh khí đón Tết 2026

Làm sao để có chậu/ cốc gừng đón Tết 2026 xanh và đẹp, mang dương khí cho cuộc sống. Đó là điều nhiều người muốn biết. 

Thời điểm đẹp nhất để trồng chậu/cốc gừng đón Tết 2026

Theo kinh nghiệm nhà nông (tài liệu của Viện Khoa học Nông nghiệp VN), thời điểm trồng gừng phù hợp nhất là:

- Từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11 âm lịch (tương ứng giữa – cuối tháng 12/2025 dương lịch). Đây là lúc củ gừng "nghỉ năng lượng", thời tiết mát, đất ẩm – mầm bật dễ, củ không bị khô hoặc sốc nhiệt.

Lịch trồng gợi ý:

- Từ ngày 15 – 25/12/2025: Chọn củ gừng già, da vàng, chắc, nhiều mắt, không bị mốc.

- Từ 25 – 30/12/2025: Ngâm nước ấm 2–3 giờ - để ráo 1 ngày cho củ "tỉnh năng lượng".

- Từ 27 hoặc 29/12/2025 (dương lịch): 2 ngày theo lịch là hoàng đạo - tốt để gieo trồng cây cảnh và cây phong thủy.

Trồng gừng đúng thời điểm thì tới dịp Tết 2026 những chậu/ cốc gừng đã ra mầm xanh, củ đầy khí, tạo cảm giác ấm áp, tươi mới khi trưng lên bàn làm việc, bàn khách, không gian sống. Qua rằm tháng Giêng, cây sẽ phát triển mạnh – tượng trưng cho sự khởi sinh của tài vận và tinh thần làm việc năm mới.

Thời điểm tốt để có chậu gừng tươi tốt thơm ngát đón Tết, đón tài lộc năm mới 2026 - Ảnh 3.

Trồng gừng phong thủy đúng thời điểm thì tới dịp Tết 2026 gừng đã ra mầm xanh, củ đầy khí, tạo cảm giác tươi mới cho bàn làm việc. Ảnh minh họa

Vì sao cốc gừng hợp phong thủy?

Từ góc nhìn nông học

Gừng là cây ưa ấm, sinh trưởng mạnh khi thời tiết chuyển ấm sau Tết. Trồng vào cuối năm giúp rễ phát triển chậm, nhưng lại tích được nhiều dưỡng chất để bật mạnh vào đầu xuân.

Từ góc nhìn phong thủy ứng dụng (không mê tín)

- Gừng đại diện cho hành Hỏa – năng lượng ấm, thúc đẩy sự tỉnh táo và hành động. Khi đặt trên bàn làm việc, không gian sống thì cây gừng giúp cân bằng "khí lạnh" từ máy lạnh, laptop, thiết bị điện tử.

- Cốc thủy tinh hoặc chậu men trắng chứa nước tạo sự hài hòa Thủy – Hỏa, làm không gian dịu hơn, giảm stress, tăng sự tập trung.

Trong cuốn Nghiên cứu phong thủy ứng dụng Việt Nam, Ths. Nguyễn Mạnh Linh đã chia sẻ đại ý rằng, trồng các loại cây mini phong thủy (trong đó có cây gừng) trong không gian sống không phải để hút tài, mà để khơi dậy năng lượng dương bên trong mỗi người. Gần đây, trồng cây phong thủy mini trên bàn làm việc thành một xu hướng sống xanh được ưa chuộng. Những chậu/ cốc gừng nhỏ xinh, dễ trồng, dễ sống, có màu xanh mộc mạc ở mọi không gian, mang lại năng lượng ấm áp có thể giúp chủ nhân tỉnh táo, tinh thần làm việc tích cực mỗi ngày. 

Việc tưới cho cây gừng mỗi sáng cũng giống như bạn tự nói với mình: Hôm nay ta mạnh mẽ và tỉnh táo.

Bên cạnh đó, cộng đồng "Cây phong thủy mini Việt Nam" có nhiều người chọn cốc gừng phong thủy hợp từng mệnh như sau:

Người mệnh Mộc

Hợp: Cốc sứ/ gốm màu xanh lá, nâu đất (với ý Thổ sinh Mộc).

Hướng đặt: Đông – Đông Nam

Gợi ý: Trộn đất với xơ dừa hoặc vụn gỗ để tăng sinh khí Mộc.

Người mệnh Hỏa

Hợp: Cốc thủy tinh trong, cốc sứ đỏ nhạt, xanh lá, hồng, cam.

Hướng đặt: Nam – Đông Nam

Gợi ý: Dùng đất thoát nước tốt để Hỏa không bị "bí".

Người mệnh Thổ

Hợp: Cốc gốm màu vàng, nâu, kem.

Hướng đặt: Tây Nam hoặc vị trí trung tâm bàn.

Gợi ý: Thêm bột vỏ trứng nghiền để tăng dưỡng chất và năng lượng Thổ.

Người mệnh Thủy

Hợp: Cốc thủy tinh màu xanh lam, hoặc đen ánh.

Hướng đặt: Bắc hoặc Đông.

Gợi ý: Trồng thủy sinh hoặc sỏi nước vừa sạch gọn, lại hợp hành.

Người mệnh Kim

Hợp: Cốc màu trắng bạc, xám, ánh kim.

Hướng đặt: Tây – Tây Bắc.

Gợi ý: Chọn giống gừng lá xanh ánh vàng – tượng trưng tiền tài.

Đặt cốc gừng theo phong thủy

Hướng Đông Nam: Đây là hướng được ưa chuộng nhất vì thuộc cung Tốn – đại diện tài lộc và sự tăng trưởng.

Theo khoa học, hướng Đông Nam thường có ánh sáng buổi sáng nhẹ rất hợp với cây gừng. Đồng thời, hướng Đông Nam ít nắng gắt, giúp cây giữ được màu xanh mà không bị cháy lá. Bàn làm việc, bàn học đặt ở hướng Đông Nam có sáng tự nhiên, giúp giảm căng thẳng và tăng mức độ tập trung.

Chăm sóc cốc gừng phong thủy

Chăm sóc chậu/ cốc gừng đặt bàn không khó, chỉ cần giữ sạch và đặt đúng chỗ phù hợp. Cụ thể:

- Không khí: Tránh hướng gió lạnh từ máy lạnh.

- Ánh sáng: Nên đặt cạnh cửa sổ sáng nhẹ.

- Thay chậu: sau 3–4 tháng, nên tách củ hoặc trồng mới để khí trường luôn tươi.

- Nước: Giữ ẩm, không để đọng nước, 1 tuần nên thay nước 1-2 lần.

Riêng với cốc gừng thủy sinh cần thay nước 2–3 ngày/ tuần. Rửa cốc sạch, không để mốc, cáu bẩn. Theo phong thủy ứng dụng thì "nước động sinh tài – nước tù sinh uế". Việc thay nước là cách giúp cây khỏe và không gian làm việc sạch khí hơn.

* Thông tin phong thủy trong bài chỉ có tính chất tham khảo.

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý vềChơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?


Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước TếtChơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

GĐXH - Cốc gừng phong thủy không phải vật thần kỳ, nhưng một cốc gừng nhỏ trên bàn làm việc, bàn học có thể mang lại sinh khí, tài lộc... Nhưng đặt sai cách lại thành vật "hao năng lượng", khí nghịch, vận suy. Sau đây là cách dễ nhất nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho người trồng cốc gừng nhỏ.


Ngọc Hà
