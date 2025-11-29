Mới nhất
Giới trẻ Hà Nội bùng nổ check-in Giáng sinh với tuyết rơi giá 0 đồng

Thứ bảy, 13:00 29/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, bầu không khí lễ hội đã bắt đầu "rục rịch" tại Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 11, giới trẻ Thủ đô không ngừng truyền tai nhau về một tọa độ sống ảo mới là quán cà phê trong ngõ Trung Tiền (Đống Đa, TP Hà Nội) với mô hình phun tuyết nhân tạo độc đáo, hoàn toàn miễn phí cho khách trải nghiệm.

Là một trong những quán cà phê luôn nắm bắt nhanh xu hướng, từ hai tháng trước, quán cà phê này đã bắt đầu chuẩn bị không gian dành riêng cho mùa lễ hội năm nay. 

Anh Nguyễn Trường Tụng - Founder của quán cho biết, toàn bộ ý tưởng được lấy cảm hứng từ giáng sinh ở các quốc gia có khí hậu ôn đới nhằm tạo ra một không gian mà chỉ cần bước vào, khách đã thấy mình tách khỏi phố thị ồn ào của Hà Nội và chìm vào mùa đông đúng nghĩa, nơi những bông tuyết thật sự rơi.

Mô hình phun tuyết nhân tạo tại quán cà phê nằm ở ngõ Trung Tiền (Hà Nội) này đang được xem là điểm sáng của mùa lễ hội năm nay khi mang đến trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Video: Khánh Dương

Điểm nhấn khiến không gian trở nên khác biệt chính là căn nhà gỗ phủ tuyết trắng mịn, tái hiện khung cảnh thường chỉ thấy trong phim ảnh. 

Mái nhà được phủ lớp tuyết dày mềm mại, những ô cửa mờ sau lớp rèm trắng tạo cảm giác ấm cúng, còn phía trước là nền tuyết trắng xóa khiến nhiều người ngỡ như lạc vào một thị trấn nhỏ giữa trời đông châu Âu. 

Hai bên căn nhà là những cây thông xanh phủ sương tuyết nhẹ, mỗi chi tiết đều được chăm chút để tạo nên một khung hình "chỉ cần giơ máy lên là đẹp".

Không chỉ dừng ở phần trang trí, quán còn bố trí hệ thống phun tuyết nhân tạo theo khung giờ cố định. Tuyết rơi mỗi lần khoảng 10 phút, đủ để khách ghi lại những khoảnh khắc lung linh. 

Nhiều bạn trẻ thích thú với với mô hình phun tuyết nhân tạo độc đáo. Video: Khánh Dương

Anh Tụng cho biết: "Từ thứ Hai đến thứ Sáu, quán có 11 lượt phun tuyết mỗi ngày. Riêng cuối tuần, tăng lên 12 lượt để phục vụ lượng khách đông hơn" .

Nhờ vậy, dù ghé quán vào buổi nào, khách cũng dễ dàng bắt gặp tuyết bay lất phất. Đây thực là một trải nghiệm hiếm thấy giữa Hà Nội.

Chính hiệu ứng tuyết rơi và không gian được đầu tư bài bản đã khiến nơi đây lập tức trở thành tọa độ check-in hot nhất mạng xã hội những ngày qua. Nhiều bạn trẻ chọn đến sớm để xếp hàng "săn tuyết", trong khi ngay cả những bạn ở xa cũng không ngần ngại vượt hàng chục cây số đến trải nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (27 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) vừa ghé quán, chia sẻ: "Xem ảnh trên mạng đã thấy đẹp rồi, nhưng đến tận nơi còn lung linh hơn. Không gian giống như Nhật Bản thu nhỏ vậy, nhất là lúc tuyết rơi thì đúng chuẩn cảnh phim".

Không chỉ thu hút khách nội thành, những bạn trẻ ở ngoại thành Hà Nội cũng coi đây là điểm phải đến trong mùa lễ hội. 

Cũng chỉ vì địa chỉ check-in với giá 0 đồng này mà chị Gia Nhi đã vượt hơn 20km, từ xã Thạch Thất (TP Hà Nội) để có được bộ ảnh giáng sinh dưới tuyết giữa Hà Nội. 

Chị Nhi cho biết: "Đi xa nhưng xứng đáng". Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đông khách, quán hoàn toàn không thu bất kỳ loại phí check-in nào. 

Anh Tụng cho biết: "Khách vui, có được những hình ảnh đẹp là mình thấy xứng đáng với hai tháng chuẩn bị. Quan trọng nhất là tạo ra một không gian để mọi người có thể tận hưởng mùa giáng sinh theo cách đặc biệt nhất."

Mô hình phun tuyết nhân tạo được xem là điểm sáng của mùa lễ hội năm nay khi mang đến trải nghiệm không gian mới lạ, độc đáo. Không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, quán trở thành địa điểm tạo kỷ niệm cho giới trẻ - những bức ảnh mùa đông đẹp tựa phim giờ đây được tạo ra ngay giữa lòng Hà Nội, với chi phí 0 đồng nhưng cảm xúc thì trọn vẹn.

Khánh Dương
Tòa soạn Quảng cáo
Top