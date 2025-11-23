Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khí

Cây hải đường

Hải đường là loài hoa rất được quý chuộng trong văn hóa truyền thống. Nhiều bức tranh cổ, hoành phi câu đối thường nhắc đến loài hoa này như biểu tượng của phú quý, viên mãn, thịnh vượng.

Hoa hải đường màu đỏ thắm, cánh dày, khi nở nhìn rất sang. Trồng hải đường trong sân sẽ khiến không gian bừng sáng nhưng vẫn giữ nét thanh nhã.

Ngoài vẻ đẹp, hải đường còn có quả có thể ăn được, vị chua thanh, giàu vitamin. Việc sở hữu cây hải đường trong nhà vừa mang ý nghĩa tinh thần vừa có giá trị thực tế, đúng tinh thần "cây đẹp - nhà sang - ý nghĩa sâu".

Hoa hải đường màu đỏ thắm, cánh dày, khi nở nhìn rất sang. Trồng hải đường trong sân sẽ khiến không gian bừng sáng nhưng vẫn giữ nét thanh nhã.

Trong phong thủy, hải đường tượng trưng cho đoàn tụ - viên mãn - sung túc, rất phù hợp với gia đình muốn củng cố sự gắn kết.

Cây họ tre trúc

Đối với sân vườn đặc trưng của Việt Nam thì không thể không có sự góp mặt của họ nhà tre trúc. Với đặc điểm chung là loại cây thường xanh, cho thân thẳng có đốt, chiều cao từ 1-9m tuỳ loại. Dáng cây mảnh, phát triển tốt dưới ánh sáng tự nhiên và rất ít sâu bệnh. Phân cành ít và thưa.

Họ tre trúc thể hiện sự gần gũi thân thuộc. Trong phong thuỷ, họ tre trúc đại diện cho người quân tử, chính trực. Cây cũng mang lại sự may mắn, vững vàng vượt qua nghịch cảnh.

Với đặc điểm chung là loại cây thường xanh, cho thân thẳng có đốt, chiều cao từ 1-9m tuỳ loại.

Có một số loại tre trúc như: Trúc quân tử, trúc cần câu, trúc bụng phật, trúc chỉ vàng, bạn nên lựa chọn đưa vào sân vườn loại trúc hợp lý để đạt thẩm mỹ và mang lại giá trị phong thuỷ tốt cho gia đình mình.

Cây lộc vừng

Phong thủy cho biết, cây lộc vừng trồng trong vườn mang lại tài lộc vững bền. Hoa lộc vừng cho màu đỏ mang đến những điều tốt lành, hưng vượng. Lộc Vừng ra hoa nghĩa là thành công nở rộ, làm việc gì cũng được như ý.

Đây là loại cây rất dễ trồng và chăm sóc. Có thể trồng trực tiếp những cây lớn làm bóng mát. Hoặc trồng những cây có dáng thế đẹp mắt trong chậu để bài trí trong sân vườn nhà.

Cây vạn tuế

Cây vạn tuế là loại cây có hình dáng đẹp và sống rất lâu năm. Đây là loại cây cảnh sân vườn rất quen thuộc thường được sử dụng trồng nhiều trong các tiểu cảnh nội thất lẫn ngoại thất.

Lựa chọn vạn tuế để trang trí không những làm đẹp sân vườn mà còn thu hút may mắn tiền tài, thuận lợi trong công việc, học tập.

Trong phong thủy, vạn tuế thể hiện sự hưng thịnh trong sự nghiệp, cầu mong bền vững và tuổi thọ. Vì vậy lựa chọn vạn tuế để trang trí không những làm đẹp sân vườn mà còn thu hút may mắn tiền tài, thuận lợi trong công việc, học tập.

Cây sung

Là loài cây có tán đẹp, dễ dàng tạo dáng bonsai hoặc làm cây che bóng mát cho sân vườn. Cây sung khá dễ trồng và dễ chăm sóc nên bạn không cần quá lo lắng về việc không có thời gian chăm.

Sung mang ý nghĩa của sự sung túc, đủ đầy, đoàn tụ, mang đến tiền tài, hạnh phúc cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.