Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắm

Không đặt gương treo tường đối diện cửa phòng tắm

Theo phong thủy, trong mỗi nhà tắm, gương treo tường là bước đầu tiên để kiểm tra xem đồ dùng trong nhà tắm hợp phong thủy hay không. Một chiếc gương không chỉ hữu ích khi vệ sinh cá nhân mà còn giúp mở rộng không gian nhà tắm. Tuy nhiên, gia chủ không nên đặt gương đối diện cửa ra vào vì sẽ mang âm khí, chiêu dụ vận xui vào trong nhà.

Ngoài ra, khi bố trí nhà tắm cũng không nên sắp xếp gương đối diện bồn cầu. Bồn cầu là nơi xử lý chất thải của con người, mang nhiều uế khí. Khi phản chiếu bồn cầu trong gương sẽ đem tới nhiều vận hạn, vận xui cho gia chủ.

Không bố trí vòi sen, bồn tắm ở giữa phòng tắm

Vòi sen, vòi nước và bồn tắm là những thiết bị vệ sinh mang tính thủy, nơi có nhiều nước. Tính thủy của những thiết bị này sẽ làm hao tổn tiền tài, sinh khí và ảnh hưởng tới sức khỏe của những người trong gia đình.

Vậy nên, khi bố trí vòi sen, bồn tắm chính giữa phòng sẽ khiến cả không gian nhà tắm luôn bị ẩm ướt. Đây không chỉ là cơ hội khiến vi khuẩn sinh sôi mà còn khiến cho sức khỏe, tiền tài của gia chủ bị suy giảm, thất thoát.

Không bố trí ống thoát nước hướng ra cửa

Theo quan niệm phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc nhưng cũng có thể là vận xui khi nước thải rò rỉ. Vì thế nếu bạn bố trí ống nước xả ra ngoài giống như đang để tài vận, sinh khí gia đình đi ra ngoài. Đồng thời nước thải cũng dễ rò rỉ, bốc mùi ra các không gian khác gây ô nhiễm.

Hướng phòng tắm và ý nghĩa của chúng

Đa số các gia đình thường ghép chung nhà vệ sinh với phòng tắm mà không biết rằng hướng của nhà vệ sinh có thể gây ra các ảnh hưởng không tốt lên một số phương diện trong cuộc sống. Nếu điều kiện không gian chật hẹp buộc gia đình bạn phải ghép chung phòng tắm với nhà vệ sinh, hãy tham khảo thông tin và bí quyết dưới đây để để hạn chế những mặt tiêu cực.

Trong phong thủy, phòng tắm hướng Tây Nam có thể khiến không gặp may trong chuyện tình cảm. Phòng tắm cần luôn đóng kín cửa và trồng cây xanh trong phòng tắm để giữ cho năng lượng lưu thông.

Phòng tắm hướng Tây Bắc có thể khiến người trụ cột trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Phòng tắm hướng này thì bạn nên thiết kế có nhiều ánh sáng hoặc chọn màu xanh dương để trang trí. Tuyệt đối không thắp nến trong phòng tắm hướng này để tránh ảnh hưởng đến vận may cho người trụ cột trong nhà.

Phòng tắm hướng Đông có thể dễ gây bất hòa, vận may và sức khỏe cho thành viên trong gia đình. Để hóa giải thì bạn hãy treo một chiếc chuông gió với năm thanh kim loại lên phía trên bồn vệ sinh.

Phòng tắm hướng Tây có thể khiến gia chủ không gặp may mắn. Bạn hãy sơn cánh cửa phòng tắm màu đỏ và để ánh sáng luôn được chiếu trong phòng. Tránh sơn tường phòng tắm màu trắng hoặc dùng màu kim loại để trang trí.

Phòng tắm hướng Bắc có thể khiến công việc của bạn không gặp thuận lợi và sự nghiệp kém may mắn. Tránh đặt những vật có màu xanh dương, đen hay màu tía trong phòng. Bạn nên treo một chiếc chuông gió gồm năm thanh kim loại hoặc viên đá phong thủy bằng một sợi dây màu đỏ cạnh bồn vệ sinh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.