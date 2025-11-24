Mới nhất
Không gian sống

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự

Thứ hai, 09:31 24/11/2025
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.

Cây hoa sứ

Cây hoa sứ là một loại cây bóng mát rất được ưa chuộng trong thiết kế cảnh quan sân vườn biệt thự. Cây hoa sứ là loại cây có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ, thích ứng tốt tại Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam nơi khí hậu nóng ẩm, khô hanh.

Khác với cây hoa sứ được uốn nắn theo dáng bonsai có tác dụng trồng cảnh trong nhà thì cây trồng bóng mát biệt thự được gọi là cây sứ đại. Đây là cây thân gỗ, cây sứ có phần thân tròn mập, phân nhiều cành nhánh. 

Hoa sứ có dạng 5 cánh hoa chụm lại với nhau tạo thành hình cái phễu, có màu hồng, trắng, đôi khi những dòng quý còn cho ra màu đỏ, cam tạo nên điểm nhấn thu hút và sang trọng cho công trình nhà biệt thự.

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự - Ảnh 1.

Khác với cây hoa sứ được uốn nắn theo dáng bonsai có tác dụng trồng cảnh trong nhà thì cây trồng bóng mát biệt thự gọi tên cây sứ đại.

Theo quan niệm phong thủy hoa sứ còn mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho sự sung túc, may mắn. Trong đó, mỗi màu hoa sẽ mang ý nghĩa khác nhau như hoa sứ trắng tượng trưng cho sự hanh thông trong cuộc sống. 

Còn hoa sứ đỏ lại mang ý nghĩa về tài lộc, sự phú quý, giàu sang cho gia chủ. Vậy nên, cây hoa sứ thường được trồng ở phần sân trước nhà hay hiên nhà để chiêu tài chiêu lộc và xua tan vận xấu.

Cây bằng lăng

Cây bằng lăng với hoa tím đẹp mắt cũng là một loại cây phù hợp để trồng cây bóng mát ở biệt thự. Cây bằng lăng thuộc loại thân gỗ, chiều cao trung bình rơi vào khoảng 10 - 15m có thân nhẵn, phân nhánh nhiều, hoa mọc thành chùm trên ngọn cây và cho màu tím phớt đặc trưng.

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự - Ảnh 2.

Cây bằng lăng thường được trồng ở khoảng sân trước nhà, không chỉ cho bóng râm mà còn tạo điểm nhấn thu hút cho ngôi nhà của bạn.

Cây bằng lăng thường được trồng ở khoảng sân trước nhà, không chỉ cho bóng râm mà còn tạo điểm nhấn thu hút cho ngôi nhà của bạn.

Cây hoàng nam

Cây hoàng nam hay còn được gọi là cây huyền diệp, thuộc loại cây thân gỗ dáng thẳng, có chiều cao trung bình 5 - 10m. Lá cây có màu xanh thẫm, tán lá có dạng tháp, độ phủ dày và rủ xuống che đi toàn bộ phần thân cây.

Thông thường trong các sân vườn nhà biệt thự, cây hoàng nam sẽ được trồng thành một hàng dọc theo lối đi để cho bóng mát hoặc trồng dọc theo hàng rào, tường rào để tạo điểm nhấn, đồng thời có tác dụng giảm tiếng ồn, thanh lọc và điều hoà không khí, hạn chế bụi đi vào không gian sống.

Cây lộc vừng

Cây lộc vừng cũng là một loại cây trồng bóng mát thường được trồng trong sân vườn biệt thự. Cây lộc vừng thuộc loại cây thân gỗ, nổi bật với những chùm hoa màu đỏ rủ xuống, tạo sự mới lạ và khác biệt.

Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thự - Ảnh 3.

Bên cạnh công dụng cho bóng mát cây lộc vừng còn có tác dụng trong việc tạo điểm nhấn nơi sân vườn biệt thự.

Bên cạnh đó, cây cũng nằm trong bộ Tam Đa (Phúc - Lộc - Thọ) mang ý nghĩa tài lộc, tốt lành. Vậy nên, bên cạnh công dụng cho bóng mát cây lộc vừng còn có tác dụng trong việc tạo điểm nhấn nơi sân vườn biệt thự.

Cây cau vua

Cây cau vua là một loại cây trồng cho bóng mát có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Dáng cây mọc thẳng đứng, thân cây cao trung bình từ 8 đến 20m, phần bụng phình to và lá mọc tập trung ở phần ngọn, bẹ lá lớn dài từ 3 đến 4m có phiến là dạng kép lông chim và cho màu xanh mướt quanh năm.

Cây cau vua có khả năng chịu hạn tốt, dễ trồng và dễ chăm sóc, chỉ cần cắt tỉa đi những bẹ lá già cùng tưới nước mỗi ngày để cây có thể phát triển tốt nhất. Cây thường được ứng dụng trong những không gian sân vườn mang hơi hướng phù hợp nghỉ dưỡng.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây BonsaiÝ nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

GĐXH - Nhiều người thường hay thấy các cây được tạo hình vô cùng đẹp và đầy tính nghệ thuật, đó được gọi là cây bonsai. Vậy ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây bonsai như thế nào? Hãy đọc bài viết sau.

Huyền Trang
