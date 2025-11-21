Cách bố trí phòng tắm theo phong thủy chuẩn nhất

Tại sao cần bố trí phòng tắm theo phong thủy?

Trong phong thủy, phòng tắm luôn được cho là nơi tập trung nhiều khí không tốt. Vì vậy, sau khi sử dụng phòng tắm xong thì bạn đóng cửa lại. Tuy nhiên, để không gian sống của mình trở nên hoàn hảo hơn bạn cần chú ý nhiều về cách bố trí nhà vệ sinh và các thiết bị trong phòng tắm đúng phong thủy, đem lại khí tốt lành và mang lại cho bạn những giây phút thư giãn.

Phòng tắm tập trung nhiều ống và lỗ thoát nước. Các nguồn năng lượng tốt sẽ theo nước đi vào các đường ống và thoát ra ngoài. Ngoài ra, phòng tắm có diện tích hẹp, khiến khí độc dễ bị ứ đọng, sẽ không tốt cho gia chủ.

Một số cách bố trí phòng tắm hợp phong thuỷ

Đóng nắp lỗ thoát nước và bồn vệ sinh

Theo phong thủy, để những luồng khí tốt không thoát ra và khí xấu không xâm nhập vào phòng tắm, hãy đậy nắp bồn vệ sinh sau khi sử dụng.

Ngoài ra, mỗi lần tắm xong, bạn nên để nước thoát hết khỏi bồn rồi đóng nắp chỗ thoát nước lại. Nếu được, bạn cũng nên tìm mua những chiếc nắp nhựa để bọc vòi hoa sen và các vòi nước khác trong phòng tắm.

Biến phòng tắm thành góc thư giãn

Để luôn có cảm giác thư thái nhất khi ở trong phòng tắm, hãy lắp đặt một hệ thống bóng đèn có thể thay đổi độ sáng. Khi bạn bắt đầu ngày mới, chọn mức ánh sáng tối đa để đánh thức giác quan để giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào một công việc mới. Còn nếu muốn bạn muốn thư giãn và tận hưởng những giây phút thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm vào cuối ngày, bạn hãy chọn mức ánh sáng mờ, dễ chịu.

Thêm các yếu tố thuộc hành Thổ

Cả nước và gương soi đều là đại diện của hành Thủy. Sự tập trung quá nhiều một yếu tố có thể sẽ không có lợi cho sức khỏe của bạn. Trong tương quan ngũ hành, Thổ có thể trấn áp được Thủy. Vì thế, bạn nên bổ sung các yếu tố thuộc hành này để tạo sự cân bằng trong phòng tắm.

Cách thực hiện rất đơn giản, khi xây dựng phòng tắm, bạn nên sử dụng gạch men màu vàng, nâu. Nếu không có điều kiện thay đổi, hãy chọn những vật dụng có màu nâu, vàng, vàng đồng để trang trí phòng tắm.

Tạo cân bằng ngũ hành

Toàn bộ ngôi nhà cần có sự cân bằng ngũ hành và phòng tắm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, phòng tắm thường có không gian nhỏ hẹp nhất trong nhà nên bạn rất khó để đưa tất cả các yếu tố phong thủy vào đây.

Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy chọn một bức tranh phù hợp để treo trong phòng tắm. Hình vuông của khung tranh đại diện cho Thổ, màu đen của khung đại diện cho Thủy, cây trong tranh đại diện cho Mộc và một chút màu đỏ, màu trắng trong tranh sẽ đại diện cho Hỏa và Kim. Đơn giản hơn, bạn có thể treo một bức tranh trừu tượng có đủ các sắc màu: Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ và vàng.

Treo đồ vật phong thủy

Những đồ vật phong thủy luôn được coi là một "phương thuốc" trong phong thủy để thanh lọc và tạo sự cân bằng trong phòng tắm của bạn.

Treo một viên đá phong thủy trên trần nhà tắm hoặc đặt cẩn thận ở một vị trí nào đó sẽ giúp các luồng khí tốt lành bay lên cao, thay vì bị hút xuống và thoát theo đường ống nước. Ngoài ra bạn có thể đặt một chậu cây xanh với ý nghĩa mang hành Mộc, giúp cân bằng năng lượng.

Sắp xếp đồ đạc khéo léo

Bạn nên giữ cho phòng tắm gọn gàng và chỉ đặt vào đây những món đồ mình yêu thích. Hãy tô điểm thêm cho phòng tắm một bình hoa tươi (hoặc hoa làm bằng lụa), lọ tinh dầu hay hộp tạo mùi thơm với hương thư giãn để giúp bạn thêm thoải mái.

Dùng một chiếc giỏ đẹp để đựng những vật dụng hàng ngày, tuy nhiên, chỉ nên để vào đó những món bạn thấy thật sự cần thiết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.