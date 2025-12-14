Hòa Minzy có động thái khiến fan thích thú sau concert của Mỹ Tâm

Động thái gây xôn xao của Mỹ Tâm GĐXH - Mỹ Tâm vừa khiến fan bùng nổ cảm xúc khi hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc tự sáng tác mang tên "See The Light" cho liveshow sắp tới.

Tối 13/12, live concert See The Light của Mỹ Tâm đã thu hút tới 40.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Đêm nhạc mang đến những khoảnh khắc bùng nổ khi nữ ca sĩ thể hiện nhiều hit nổi tiếng trong sự nghiệp hơn 20 năm, như: Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu, Nhé anh, Muộn màng là từ lúc, Hẹn ước từ hư vô, Đừng hỏi em, Ngày anh ra đi,...

Đáng chú ý, một khoảnh khắc tại đêm nhạc đã thu hút sự quan tâm của khán giả, đó là Hòa Minzy cùng Đức Phúc, Erik "quẩy" nhiệt tình ở hàng ghế khán giả trong khi Mỹ Tâm đang thể hiện bản hit "Nhé anh" đình đám một thời. Cả ba ca sĩ đã thể hiện sự yêu mến dành cho đàn chị trong nghề, bất chấp cả thời tiết có chút bất lợi trong lúc chương trình diễn ra.

Trước đó, bộ ba nhà "Gia đình hoa dâm bụt" xuất hiện tại live concert của Mỹ Tâm và thu hút nhiều khán giả quan tâm, đến chụp ảnh cùng. Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik nhiệt tình, thân thiện giao lưu cùng khán giả cũng như háo hức đón đợi đêm nhạc thật bùng nổ của Mỹ Tâm, quy mô khoảng 40.000 khán giả.

Điều khiến fan bất ngờ hơn nữa là dòng chia sẻ của Hòa Minzy trên trang cá nhân. Giọng ca "Bắc Bling" đăng tải loạt ảnh "selfie khá dị" cùng đàn chị kèm dòng trạng thái "bỏ về sớm" khiến fan ngỡ ngàng, thích thú. "Đã quá chị Tâm ơi nhưng e xin lỗi chị, em phải về sớm do con em đợi ngoài cổng", Hòa Minzy hài hước tiết lộ.

Cũng theo Hòa Minzy, đây là lần thứ 3 cô tham gia live concert của Mỹ Tâm. Điều này phần nào cho thấy tình cảm, sự mến mộ mà nữ ca sĩ dành cho đàn chị trong nghề. Đồng thời, nữ ca sĩ quê Bắc Giang (Bắc Ninh cũ) cũng thành thật "xin vía soldout của chị Tâm" và tiết lộ "đi xem chị xong e rút ra được bao nhiêu ý tưởng cho bản thân, em yêu chị Tâm".

Ngược lại, Mỹ Tâm cũng từng thể hiện sự quý mến, động viên đến Hòa Minzy. Tháng 6 vừa qua, khi cả hai có dịp gặp nhau tại một sự kiện, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu đã chúc mừng đàn em khi MV "Bắc Bling" chạm mốc 200 triệu view. Khoảnh khắc này từng khiến nhiều fan quan tâm, dành sự yêu mến cho 2 nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt.

