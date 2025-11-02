Vô tình phát hiện ung thư khi tự sờ tay lên cơ thể
Người phụ nữ ở Cao Bằng phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn sớm khi bà vô tình sờ thấy một cục rắn đau ở ngực trái.
Bà Đ.T.M. (48 tuổi, người dân tộc Tày ở Cao Bằng) đang là bệnh nhân điều trị ung thư vú tại Bệnh viện K (Hà Nội). Tháng 4/2024, vô tình sờ lên ngực trái, bà M. thấy một vùng cứng đau. Nghi ngờ dấu hiệu lạ nên bà M. nhanh chóng tới bệnh viện ở gần nhà khám sau đó được chuyển tới Bệnh viện K.
Tại đây, bác sĩ siêu âm xác định khối u nằm ở vị trí 9 giờ, cách núm vú 2cm, kích thước chỉ 1 x 1,5cm. Kết quả quả sinh thiết cho thấy khối u vú trái là u ác tính.
Nghe tới ung thư, bà M. rất lo sợ, nghĩ đây là án tử, lo lắng bệnh tật. Tuy nhiên, bác sĩ đã giải thích cặn kẽ về bệnh, việc điều trị cũng như tiên lượng. Bệnh nhân đã bình tĩnh hơn và quyết tâm điều trị khi có cơ hội khỏi bệnh.
Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại vú quyết định cắt tuyến vú trái, bảo tồn núm vú và tái tạo một thì - phương án vừa loại bỏ khối u vừa giữ gìn hình thể và tâm lý cho người bệnh. Ca mổ kéo dài 1,5 giờ diễn ra thuận lợi vì khối u nhỏ, chưa lan tới hạch bạch huyết và chưa di căn.
Trường hợp này rất may mắn, bệnh nhân chỉ cần điều trị bổ trợ bằng thuốc nội tiết, không phải trải qua hóa chất hay xạ trị nặng nề. Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi.
Từ khi trở thành bệnh nhân ung thư vú, bà M. đã tích cực dùng chính trải nghiệm của mình để truyền đạt thông điệp về lợi ích của tầm soát ung thư. Bà được y bác sĩ hướng dẫn cách tự kiểm tra ngực tại nhà. Khi về địa phương, bà M. chia sẻ cho những người phụ nữ xung quanh để nâng cao ý thức phòng và phát hiện sớm ung thư vú nhờ tự kiểm tra khi đứng trước gương.
Các bác sĩ Khoa Ngoại vú cho biết, những bệnh nhân được điều trị thành công nhờ tầm soát, phát hiện bệnh sớm, sau khi ra viện đã góp phần tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng xung quanh họ về ý thức phòng ngừa ung thư. Đó chính là một phần góp sức giúp cho các bác sĩ có thể thực hiện vai trò của mình tốt hơn, giúp cho hiệu quả điều trị của nhiều chị em được nâng cao khi chữa bệnh ở “thời điểm vàng”.
Phụ nữ cần biết tự khám vú định kỳ và chú ý mọi thay đổi dù nhỏ nhất. Khi phát hiện u cục, đau hoặc bất thường, người dân không chần chừ mà hãy tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác.
Theo thông tin từ Bệnh viện K, trong chuỗi các hoạt động Tháng Mười Hồng, bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ một phần kinh phí cho các chị em mắc bệnh ung thư vú có cơ hội được phẫu thuật tạo hình sau điều trị. Mục đích của hoạt động này nhằm giúp người bệnh lấy lại sự tự tin.
Theo đó, 20 người bệnh mắc ung thư vú đã được các bác sĩ Khoa Ngoại vú hỗ trợ kinh phí, tiến hành phẫu thuật tạo hình thành công vào dịp 20/10 vừa qua. Mỗi bệnh nhân đều được đánh giá kỹ về ung thư và tư vấn lựa chọn các kỹ thuật tái tạo phù hợp: Tái tạo túi, tái tạo vạt lưng, tái khám tạo vạt bụng.
