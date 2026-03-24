VPBank Prime 'chiếm lĩnh' thế hệ Millenials và GenZ: 2 năm liên tiếp được vinh danh bằng giải thưởng quốc tế

Những nỗ lực trên tiếp tục được Global Banking & Finance Review vinh danh lần thứ hai liên tiếp, khẳng định vị thế tiên phong trong dịch vụ tài chính dành cho phân khúc khách hàng trẻ tại Việt Nam.

Thương hiệu tài chính dành cho thế hệ trẻ VPBank Prime của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) tiếp tục được tạp chí Global Banking & Finance Review (GBFR) vinh danh "Ngân hàng dành cho Millennial và GenZ tốt nhất Việt Nam 2026", đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thương hiệu nhận giải thưởng uy tín này.

Giải thưởng "Ngân hàng dành cho Millennial và GenZ tốt nhất Việt Nam 2026" do GBFR trao tặng. (Nguồn: VPBank)

Vượt qua hệ thống tiêu chí khắt khe bao gồm tính đổi mới, hiệu quả kinh doanh và khả năng thích ứng linh hoạt, VPBank Prime đã chinh phục hội đồng chuyên môn của GBFR. Giải thưởng là minh chứng cho chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm kết hợp với số hóa, nơi các giải pháp tài chính được 'may đo' chính xác theo chân dung người dùng. Không dừng lại ở các con số tăng trưởng, đây còn là sự ghi nhận cho nỗ lực kiến tạo một cộng đồng khách hàng gắn kết, nơi mọi nhu cầu từ tài chính đến phong cách sống đều được đáp ứng trọn vẹn.

Đại diện VPBank chia sẻ:"Giải thưởng này là lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng của VPBank Prime trong việc thấu hiểu và đáp ứng tư duy tài chính khác biệt của thế hệ Millennials và GenZ. Chúng tôi xem đây là sự khích lệ lớn lao để tiếp tục đổi mới, mang đến những trải nghiệm số hóa vượt trội, giúp các bạn trẻ tự tin bứt phá mọi giới hạn và xây dựng một tương lai thịnh vượng theo cách riêng của mình".

Được ra mắt vào năm 2021, VPBank Prime là thương hiệu tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho thế hệ người Việt trẻ sống bứt phá. Sau 5 năm hoạt động VPBank Prime đã thu hút hơn 2,7 triệu hội viên, cho thấy hiệu quả của chiến lược mà VPBank đang áp dụng dành riêng cho phân khúc này.

Trong kỷ nguyên tài chính số, VPBank đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy học (Machine Learning) để phân tích sâu sắc hành vi, đây là nền tảng quan trọng để VPBank Prime kiến tạo những giải pháp tài chính đồng điệu với lối sống năng động của thế hệ Millennials và GenZ. Các sản phẩm được thiết kế theo triết lý "đo ni đóng giày", hội tụ 3 trụ cột chiến lược: Combo hóa giải pháp, Số hóa toàn diện trải nghiệm và Hệ sinh thái hội viên đặc quyền.

Cụ thể hóa chiến lược "combo hóa", VPBank Prime đã thiết lập hệ sinh thái các gói giải pháp tài chính đa dạng, được tối ưu hóa cho từng chân dung khách hàng trẻ để mang lại trải nghiệm liền mạch và thông minh: Slay Combo - Giải pháp dành riêng cho thế hệ GenZ năng động, ưu tiên sự linh hoạt và phong cách sống hiện đại; Sport Combo - Thiết kế cho giới trẻ yêu thích vận động, tích hợp các đặc quyền về sức khỏe và thể thao; Prime Family Banking - Giải pháp toàn diện hỗ trợ các gia đình trẻ xây dựng nền tảng tài chính bền vững. Đặc biệt, trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái năm 2026, VPBank Prime dự kiến tiếp tục giới thiệu các gói giải pháp chuyên biệt dành cho cộng đồng game thủ, các nhà đầu tư trẻ và sinh viên ưu tú, khẳng định cam kết không bỏ lỡ bất kỳ nhu cầu nào của thế hệ tương lai.

Sự kiện VPBank Prime's Talk – workshop đối thoại về quản lý tài chính dành cho khách hàng trẻ. (Nguồn: VPBank)

Không chỉ dừng ở các gói giải pháp, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của VPBank Prime đều được tối ưu hóa trên nền tảng công nghệ hiện đại, giúp hành trình trải nghiệm của khách hàng được số hóa trọn vẹn, đảm bảo sự nhanh chóng và tiện lợi tối đa trong kỷ nguyên số. Bên cạnh ưu thế về công nghệ, đội ngũ chuyên viên tư vấn của VPBank Prime luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng, từ việc xử lý các giao dịch hàng ngày đến hỗ trợ các giải pháp tài chính chuyên sâu cho những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Vượt xa những trải nghiệm tài chính thuần túy, VPBank Prime khẳng định vị thế "người đồng hành" cùng phong cách sống của thế hệ trẻ thông qua hệ sinh thái đặc quyền phi tài chính toàn diện, từ chính sách phí tối ưu đến mạng lưới hàng nghìn ưu đãi "may đo" trong các lĩnh vực thời trang, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Thương hiệu đã kiến tạo nên những dấu ấn văn hóa - giải trí bùng nổ, nâng tầm trải nghiệm sống của giới trẻ qua các sự kiện âm nhạc VPBank Prime's Night thu hút hàng vạn khán giả, các buổi workshop VPBank Prime's Talk giàu cảm hứng, hay chuỗi livestream VPBank Prime's Show tiếp cận hơn 8,7 triệu lượt trên các nền tảng mạng xã hội. Từ việc đồng hành cùng các giải chạy biểu tượng như VPBank International Marathon, các sự kiện quốc tế như G-Dragon 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBANK và ngày hội thể thao điện tử "VPBank presents eSport Festival: Legends Unite", cho đến sự hiện diện tại các sự kiện dành cho giới trẻ như Global Citizens Day 2025, VPBank Prime đã hiện thực hóa cam kết tiếp sức cho sức trẻ bứt phá trên mọi điểm chạm của cuộc sống.

Hình ảnh: Đêm nhạc VPBank Prime Night tại Đồng Tháp năm 2025. (Nguồn: VPBank)

Hướng tới tầm nhìn dài hạn, VPBank Prime không chỉ dừng lại ở việc cung cấp những trải nghiệm tài chính khác biệt, mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một cộng đồng trẻ Việt Nam có tư duy quản lý tài chính thông minh, phong cách sống hiện đại và khát vọng hội nhập quốc tế. Giải thưởng quốc tế danh giá này là minh chứng rõ nét cho vị thế tiên phong của VPBank, khẳng định sự tin yêu và lựa chọn hàng đầu của thế hệ Millennials và GenZ. Đây cũng chính là cam kết mạnh mẽ của VPBank Prime trong việc đồng hành cùng khách hàng trên mọi điểm chạm cuộc sống, tiếp sức cho sức trẻ vượt qua mọi giới hạn để bứt phá và tiến gần hơn tới một tương lai thịnh vượng.

Global Banking and Finance Review (GBFR) là một tạp chí chuyên về lĩnh vực tài chính có trụ sở tại Anh Quốc. Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, GBFR thu hút độc giả tại 200 thị trường trên thế giới, bao gồm các chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc tài chính và những người ra quyết định cấp cao trong các doanh nghiệp thuộc Fortune 500, tổ chức tài chính, ngân hàng trung ương…

