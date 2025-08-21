Mới nhất
VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước Cuba

Thứ năm, 17:59 21/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc" của VTV tái hiện hành trình đưa giống lúa Việt Nam đến Cuba, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim tài liệu VTV đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" được ghi hình tại Cuba. Đây không chỉ là một tác phẩm truyền hình, mà còn là một biểu tượng của ngoại giao nhân văn: nơi hạt lúa trở thành nhịp cầu nối hai dân tộc.

"Hạt giống hạnh phúc" tái hiện câu chuyện Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang Cuba - đất nước anh em từng sát cánh cùng nước ta trong những năm tháng gian khó. Giữa bối cảnh Cuba đối diện với thách thức an ninh lương thực, những hạt lúa Việt Nam gieo mầm trên đất đỏ Cuba không chỉ mang lại niềm tin về một vụ mùa mới, mà còn là minh chứng cho tinh thần sẻ chia, nhân ái và tình bạn hiếm có giữa hai dân tộc.

Đi theo dòng chảy của bộ phim, khán giả sẽ chứng kiến hành trình giống lúa CT16 nảy mầm, vươn xanh, trở thành nhịp cầu của hy vọng. Từ những cánh đồng Pinar del Río xa xôi, hình ảnh những bàn tay Việt Nam - Cuba cùng nhau vun xới, đã tái hiện một mối liên kết đặc biệt bằng sự sẻ chia chân thành. Cuộc sống nơi đây không dễ dàng: mất điện triền miên, nguồn nước khan hiếm, muỗi dày đặc, nắng nóng gay gắt. Nhưng trong thử thách ấy, các chuyên gia và nông dân hai nước vẫn kiên trì đồng hành.

VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước Cuba - Ảnh 1.

VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" phát sóng cùng lúc tại Việt Nam và Cuba vào ngày 2/9.

Những cánh đồng lúa ở Cuba.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ chia sẻ: "Bộ phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc: ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành".

Đặc biệt, bộ phim đã khắc họa đầy xúc động chân dung những chuyên gia Việt Nam là những người chấp nhận xa gia đình, gác lại nỗi lo riêng tư, sống trong ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng thiếu thốn điện nước và tiện nghi tối thiểu, chỉ để mỗi ngày được cùng bà con Cuba gieo cấy từng hạt lúa. Trong gian khó, phần thưởng lớn nhất của họ không phải là sự ghi nhận, mà là nụ cười hạnh phúc của người bạn Cuba khi lúa trổ bông, khi cánh đồng phủ xanh hy vọng.

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác VTV Đặc biệt "Hạt giống hạnh phúc" - cho biết: "Phát sóng bộ phim tài liệu đúng vào ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 không chỉ là một sự kiện truyền hình, mà còn là một lời khẳng định: giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mà dân tộc ta giành được từ 80 năm trước vẫn đang tiếp tục được vun đắp và lan tỏa ra thế giới. Việc Truyền hình Quốc gia Cuba cùng phát sóng song song bộ phim là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, bền chặt giữa hai dân tộc đã trải qua nhiều thử thách".

VTV Đặc biệt với câu chuyện 'Hạt giống hạnh phúc' từ đất nước Cuba - Ảnh 3.

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Công tác VTV Đặc biệt " Hạt giống hạnh phúc" (bìa trái) - cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Cuba và các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam trên đồng lúa Cuba

Ông Jorge Legañoa Alonso, Phó Chủ tịch Viện Thông tin và Truyền thông xã hội Cuba, nhấn mạnh: "Việc Truyền hình quốc gia Cuba phát sóng song song bộ phim tài liệu đặc biệt của VTV không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc. Đây là món quà tinh thần quý giá trong dịp kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam".

VTV Đặc biệt: Hạt giống hạnh phúc

An Khánh
