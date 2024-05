Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm hai công nhân còn mất tích xuyên đêm. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Theo đó, công nhân cuối cùng được tìm thấy là anh Nguyễn Cửu Đồng (sinh năm 1990, quê quán tỉnh Quảng Nam, cưới vợ lập gia đình tại tỉnh Thanh Hóa). Thi thể anh Đồng được tìm thấy cách vị trí lật ghe khoảng 500 m về phía Đông. Sau đó, chính quyền địa phương đã đưa thi thể anh Đồng về gia đình để lo hậu sự.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 15/5, sáu nam công nhân thi công tại gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc công trình xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (phân đoạn Cầu Đà Rằng từ Km29 + 900m đến Km32 + 100m) đi ghe trên sông Ba theo hướng Tây - Đông từ thôn Vĩnh Phú (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) sang huyện Tây Hòa. Khi đi đến lý trình Km30 + 600m thuộc hạng mục thi công cầu Đà Rằng thì ghe va đập vào thành cầu và bị lật.

Sau khi sự việc xảy ra, có 3 người trên ghe may mắn thoát nạn. Ba người bị đuối nước, gồm: anh Nguyễn Mạnh Nguyên (sinh năm 1993), anh Lê Đức Cường (sinh năm 1978, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) và anh Nguyễn Cửu Đồng. Trong đêm 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm được anh Nguyễn Mạnh Nguyên và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đến sáng 16/5, thi thể anh Lê Đức Cường được tìm thấy.

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn gửi các địa phương, cơ quan, ban ngành, chủ đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên và đơn vị thi công dự án, công trình trên địa bàn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động và quản lý công nhân, người lao động làm việc, thi công tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; phòng ngừa, hạn chế các tai nạn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn lao động, quản lý chặt chẽ người lao động và các phương tiện phục vụ thi công các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, hạn chế thấp nhất sự cố, tai nạn có thể xảy ra. Khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng cương quyết yêu cầu dừng thi công và chỉ đạo có biện pháp đảm bảo; đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý công nhân, người lao động lưu trú, sinh hoạt, làm việc, di chuyển trên địa bàn.