Vụ án trong nhà nghỉ và gã người tình 'máu lạnh' (P1): Không manh mối

Ngày 21/3/2021, một nữ tạp vụ tại khách sạn MP (Ngô Quyền, Hải Phòng) trong lúc dọn dẹp đã phát hiện một thi thể nữ giới tại phòng 303. Thông tin được cấp báo về Công an TP Hải Phòng.

Có mặt tại hiện trường, công an nhận thấy nạn nhân nữ giới tử vong trước đó nhiều giờ, trên da bắt đầu có dấu hiệu của phân hủy. Người xấu số nằm chết ngay cửa nhà vệ sinh phòng 303, có thể không có quần áo. Qua quan sát mắt thường có thể thấy phần cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím.

Phía trong phòng, đồ đạc khá lộn xộn, dường như đã có cuộc vật lộn trước đó. Mặc dù hiện trường khá nguyên vẹn nhưng cơ quan công an không phát hiện được bất cứ giấy tờ tùy thân nào của người phụ nữ xấu số.

Theo nhân viên nhà nghỉ, chiều 20/3 người phụ nữ này có đi cùng một người đàn ông đến thuê phòng. Mỗi người đều đi xe máy riêng. Vài giờ đồng hồ sau, người đàn ông rời đi trước. Phía khách sạn cũng không lưu giấy tờ, tên tuổi hay số điện thoại của cặp khách hàng này.

Qua khám nghiệm, Công an Hải Phòng xác định nạn nhân tử vong do bị chèn ép đường hô hấp trên, nghi phạm có thể dùng tay hoặc vật cứng đè lên cổ người phụ nữ kia. Tại hiện trường, công an cũng không tìm thấy bất cứ tài sản nào của nạn nhân.

Tiến hành trích suất camera tại nhà nghỉ, công an thu được đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi cùng nạn nhân. Hình ảnh thể hiện nghi phạm khoảng gần 40 tuổi, đi xe máy hiệu Honda Wave, không rõ mặt.

Tại khu vực để xe, các điều tra viên kiểm tra cốp xe máy của nạn nhân thì phát hiện 1 thẻ ra vào của công ty da giày có địa chỉ ở Hải Phòng. Tuy nhiên trên thẻ không thể hiện tên tuổi người sở hữu.

Xác minh nóng, cuối cùng công an cũng tìm ra danh tính nạn nhân là chị Hoàng Thị B (SN 1977, trú tại Hải Phòng). Chị B đã có gia đình và đang làm tại một công ty da giày có tiếng ở Hải Phòng.

Tại công ty, nhân viên bảo vệ cho hay ngày 20/3, chị B đi làm bình thường, đến khoảng 17h thì tan ca. Sau đó chị B đi đâu, làm gì không ai rõ. Bản thân gia đình nạn nhân cũng rất bối rối khi biết sự việc.

Từ những tài liệu đã thu thập được, Công an Hải Phòng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, tuy nhiên nguyên nhân rất có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Việc chị B có mối quan hệ bên ngoài nào hay không thì chẳng ai biết, chính vì thế cơ quan công an chẳng khai thác được gì nhiều. Nghi phạm dường như là một ẩn số rất khó lường.

Manh mối duy nhất là chiếc xe máy mà người đàn ông đi cùng chị B vào khách sạn sử dụng. Quá trình rà soát hành trình di chuyển của người đàn ông này, công an cũng tìm ra biển kiểm soát, từ đó xác định vào thời điểm vụ án xảy ra, người đi chiếc xe trên là Nguyễn Việt Hùng (SN 1983, trú tại Hải Phòng).

Hùng đã có gia đình, tuy nhiên anh ta không công việc ổn định, chẳng làm ở nơi nào được lâu. Về cơ bản đây là đối tượng khá "mờ nhạt". Trong khi công an đang truy tìm thì nhận được thông tin Hùng nằm điều trị vết thương tại bệnh viện.

Theo báo cáo từ công an cơ sở, ngày 20/3, Hùng có đến tìm ông H (là chủ nơi Hùng đang làm thuê) để trả nợ. Tại đây, Hùng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông H khiến nạn nhân trọng thương. Người thân của ông H vào can ngăn cũng bị Hùng gây thương tích 10%.

Khi vụ việc xảy ra, cả ông H cùng Hùng đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

(Còn nữa)