Hà Nội: Cấm xe trên 18 tấn qua nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe làm lộ cốt thép
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.
Ngày 3/9, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8.
Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn kết cấu công trình, Sở Xây dựng Hà Nội quyết định cấm toàn bộ các xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C. Riêng xe buýt vẫn được phép hoạt động bình thường.
Các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn sẽ di chuyển theo hướng đi thẳng trên cầu Vĩnh Tuy để xuống đường Minh Khai và lưu thông đi các hướng khác. Thời gian áp dụng lệnh cấm bắt đầu từ ngày 3/9.
Để thực hiện việc phân luồng, Sở Xây dựng đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt ngay các biển báo hạn chế tải trọng, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để theo dõi, hướng dẫn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nhằm tránh ùn tắc.
Sở cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn điều tiết tại khu vực và các nút giao xung quanh.
Trước đó, vào chiều 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu nhánh Ramp CV1C (đoạn từ trụ T4 đến mố M1). Vị trí này do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý.
Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Sở Xây dựng đã chủ trì, mời các chuyên gia đầu ngành và đơn vị tư vấn kiểm định đến hiện trường để đánh giá sơ bộ kết cấu công trình.
Kết quả kiểm tra cho thấy vụ cháy đã gây ra những hư hỏng đáng lo ngại, cụ thể: Dầm nhịp N1: Bê tông bảo vệ đáy dầm bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc. Dầm nhịp N2: Bê tông bảo vệ đáy dầm bong vỡ, để lộ một phần cốt thép đai ngang.
Trụ T2: Bê tông bảo vệ bị bong tróc, một số vị trí cục bộ đã lộ cốt thép. Hệ thống chiếu sáng: Chập cháy tủ điện T2A, gây mất điện 54 trụ đèn trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên vào nội thành.
Rất may, qua kiểm tra, các ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực quan trọng của cầu chưa bị lộ và chưa phát hiện hư hỏng.
Đơn vị tư vấn kiểm định cũng đã tiến hành thí nghiệm, đặt tải trọng tương ứng khoảng 50% tải trọng thiết kế (tương đương xe dưới 18 tấn) lên nhánh Ramp. Kết quả cho thấy: "Kết cấu và vật liệu (bê tông, cốt thép dự ứng lực) của dầm làm việc trong giới hạn đàn hồi", tức là vẫn đảm bảo an toàn với tải trọng thấp.
Dựa trên cơ sở này, Sở Xây dựng quyết định cho khai thác nhánh Ramp với tải trọng dưới 18 tấn và tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Trong thời gian tới, Sở sẽ thực hiện kiểm định chi tiết mức độ hư hỏng và khả năng chịu lực của kết cấu đối với tải trọng thiết kế ban đầu (HL93). Từ đó sẽ có cơ sở đề xuất các giải pháp cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo khả năng khai thác an toàn và lâu dài của công trình.
Xem thêm video được quan tâm:
Khoảnh khắc bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bốc cháy dữ dội.
