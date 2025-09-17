Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế

Thứ tư, 22:00 17/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 17/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang về hành vi nêu trên.

Vụ ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Trường Giang. Ảnh: CACC

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đã được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, trú tại xã Mường Động, Phú Thọ) bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ).

Tuy nhiên, thay vì đưa khách về đúng nơi và tính phí hợp lý, tài xế Giang đã chèn ép, yêu cầu bà Ly trả tới 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Theo lời bà Ly, ban đầu Giang còn “hét giá” 3,5 triệu đồng, thậm chí khóa cửa xe không cho bà xuống. Chỉ khi bà nhiều lần van xin, tài xế mới chịu “giảm giá” xuống 2,5 triệu đồng rồi mới thả khách.

Vụ việc được anh Mào A Ly (32 tuổi, trú tại phường Hòa Bình) ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình đã xác minh, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang để phục vụ điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn

Pháp luật - 2 giờ trước

Bực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng với mức lãi suất lên tới gần 1.600%/năm.

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Ninh Bình: Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 175 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (hay Ly Meo) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm liên quan băng nhóm giang hồ cộm cán vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng.

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận. Mức hình phạt cao nhất tài xế có thể đối diện là tử hình.

Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM

Công an tạm giữ lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Lâm Minh Tuấn, tài xế lái xe Wolkswagen, bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng khi đánh ông lão giữa đường ở TP.HCM.

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Ghen tuông mù quáng, con rể mang dao đến nhà mẹ vợ truy sát

Xã hội - 2 ngày trước

Sau khi cãi nhau, chị H bỏ nhà đi và cắt liên lạc với chồng khiến anh Giang hoài nghi, ghen tuông mù quáng. Đến nhà mẹ vợ, không thấy chị H ở đây, Giang liền vung dao sát hại bà L rồi bỏ trốn.

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 8 người bị thương, Cục CSGT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tài xế xe tưới cây, đơn vị quản lý...

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Hơn 300 chiến sĩ được huy động để đột kích các tụ điểm 'bay lắc' ở Gia Lai

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng.

Xem nhiều

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Pháp luật

GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Bắt đối tượng lừa bán mô hình Gundam, Dragon Ball, One Piece nhưng giao gạch cho khách

Pháp luật
Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Cố ý lái xe bồn kéo lê nữ sinh đến tử vong tài xế đối mặt mức án nào?

Pháp luật
Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Phú Thọ: Xóa ổ mại dâm ngay tại quán Karaoke 88 ở Tam Đảo

Pháp luật
Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top