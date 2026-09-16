Hà Nội: 5 người tử vong trong đám cháy nhà dân lúc rạng sáng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 02h06’ ngày 16/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trước đó, vào khoảng 01h50’ cùng ngày, sau khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã hô hoán báo động và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể khống chế.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu, diện tích khoảng 60m2.

Ngay khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 nhanh chóng có mặt. Trong đó, Đội Chữa cháy khu vực số 8 (cách hiện trường khoảng 0,8km) đã có mặt kịp thời để phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Công tác cứu nạn khẩn trương và khoanh vùng dập tắt đám cháy. Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà có quy mô 4 tầng, với diện tích khoảng 60m²/tầng.

Tại thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã tự thoát nạn ra ngoài và vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Sau khoảng 45 phút đám cháy đã được khống chế.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức triển khai đội hình trinh sát, đeo bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm nạn nhân. Các chiến sĩ đồng thời phun nước ngăn chặn cháy lan lên các tầng trên và sang các nhà dân liền kề.

Đến 02h30’, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 02h45’ thì được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và đã bàn giao cho lực lượng y tế.

Chủ tịch Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng 16/9.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP và Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Ngay sau sự việc, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể của các nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.