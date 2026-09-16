Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Thụy Khuê: Tro tàn phủ kín, đồ đạc thiêu rụi sau thảm kịch 5 người chết

Theo ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đến khoảng 11h ngày 16/9, khu vực lối vào ngách 264/2 Thụy Khuê đã được lực lượng công an lập rào chắn với biển báo "Khu vực bảo vệ - Cấm xâm phạm".

Xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng túc trực nghiêm ngặt để kiểm soát ra vào, phục vụ công tác điều tra chuyên sâu.

khu vực lối vào ngách 264/2 Thụy Khuê đã được lực lượng công an lập rào chắn với biển báo "Khu vực bảo vệ - Cấm xâm phạm".

Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà 4 tầng – nơi xảy ra thảm kịch – lộ rõ vẻ tan hoang sau trận cuồng phong của "bà hoả". Các tầng trên của ngôi nhà bị ám khói đen kịt, khung cửa sổ trống hoác, tường vôi bong tróc và nhiều cấu trúc bị thiêu rụi, biến dạng hoàn toàn sau ngọn lửa bùng phát dữ dội vào lúc rạng sáng.

Bên trong ngôi nhà, cảnh tượng để lại vô cùng ám ảnh và xót xa. Toàn bộ không gian các tầng đều bị phủ một lớp tro tàn và muội than đen đặc.

ngôi nhà 4 tầng – nơi xảy ra thảm kịch – lộ rõ vẻ tan hoang sau trận cuồng phong của "bà hoả".

Tại các khu vực sinh hoạt, giường tủ, bàn ghế và các vật dụng gia đình đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành những khung kim loại méo mó hoặc than đen. Nhiều thiết bị điện tử, nội thất đổ nát, ngổn ngang khắp sàn nhà, minh chứng cho sức công phá khủng khiếp của nhiệt lượng tỏa ra trong vụ cháy.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải rất vất vả, đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, quần thảo trong làn khói trắng đặc quánh, tầm nhìn gần như bằng không để tiếp cận từng ngóc ngách tìm kiếm nạn nhân.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với 5 người tuwrr vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng gần 2h sáng ngày 16/9 tại ngôi nhà diện tích khoảng 60m²/tầng đã cướp đi sinh mạng của 5 người, gây bàng hoàng cho dư luận Thủ đô.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Đến trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.