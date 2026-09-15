Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công
GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.
Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ được khởi công ngày 29/12/2017, với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m.
Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm cho biết, địa phương đã phê duyệt toàn bộ phương án đối với tuyến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, tổ chức bốc thăm tái định cư và bàn giao thực địa. Trong đó, 44 hộ gia đình đủ điều kiện và 51 hộ đã nhận đất thực địa. Phường đang vạch sơn để người dân bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao đất thực hiện dự án.
Đối với tuyến Vũ Quỳnh, phường cũng đã phê duyệt phương án và dự kiến cưỡng chế đối với 21 hộ xây dựng trên đất nông nghiệp; đồng thời tiến hành dọn dẹp mặt bằng để triển khai dự án.
Video tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ ở Hà Nội bắt đầu giải tỏa mặt bằng để thi công:
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