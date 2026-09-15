Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Thứ ba, 17:00 15/09/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang có những chuyển động mới sau nhiều năm đình trệ. Hai đầu tuyến tiếp giáp đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thiện, trong khi đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng là điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đã di chuyển khỏi khu vực nằm trong quy hoạch. Một số công trình đang được tháo dỡ để trả lại mặt bằng thực hiện dự án.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 3.

Những căn nhà, công trình nằm trong diện giải tỏa lần lượt được tháo dỡ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng để đoạn tuyến còn dang dở có thể tiếp tục triển khai.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 4.

Nhiều công trình tạm trước đó đã được giải tỏa, tháo dỡ. Mặt bằng tại một số vị trí đang dần được thu hồi để phục vụ thi công.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 5.

Đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình từng trở thành “điểm nghẽn” khiến dự án kéo dài nhiều năm. Việc chậm giải phóng mặt bằng khiến tuyến đường chưa thể hoàn thiện đồng bộ.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 6.

Sau khi người dân di chuyển, những khoảng đất trống bắt đầu được bàn giao cho dự án. Phường Từ Liêm đang tiến hành các bước chuẩn bị để triển khai những hạng mục còn lại.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 7.

Hiện nay phường Từ Liêm đã kẻ các vạch sơn xác định phạm vi để người dân tháo dỡ công trình, bàn giao đất. Theo lãnh đạo phường, công tác giải phóng mặt bằng của tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã cơ bản hoàn tất về phương án.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 8.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân bắt đầu tháo dỡ công trình để trả lại mặt bằng. Đây là hình ảnh khác với hiện trạng kéo dài nhiều năm trước tại khu vực này.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 9.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án có chiều dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m, gồm tuyến chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng. Trong đó, đoạn dài khoảng 1,12km từng gặp vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng.

Sau gần 10 năm thi công, tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải phóng mặt bằng - Ảnh 10.

Sau gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, tuyến đường đang đứng trước cơ hội được nối thông. Người dân đã bắt đầu bàn giao mặt bằng, trong khi chính quyền địa phương triển khai các phần việc còn lại để đưa dự án trở lại đường ray tiến độ.

Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ được khởi công ngày 29/12/2017, với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m.

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm cho biết, địa phương đã phê duyệt toàn bộ phương án đối với tuyến Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, tổ chức bốc thăm tái định cư và bàn giao thực địa. Trong đó, 44 hộ gia đình đủ điều kiện và 51 hộ đã nhận đất thực địa. Phường đang vạch sơn để người dân bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao đất thực hiện dự án.

Đối với tuyến Vũ Quỳnh, phường cũng đã phê duyệt phương án và dự kiến cưỡng chế đối với 21 hộ xây dựng trên đất nông nghiệp; đồng thời tiến hành dọn dẹp mặt bằng để triển khai dự án.

Video tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ ở Hà Nội bắt đầu giải tỏa mặt bằng để thi công:


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