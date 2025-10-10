Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Sở Y tế báo cáo gì?
GĐXH - Sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh tình trạng hàng loạt mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Báo cáo mới nhất cho thấy, nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng, không có nhãn phụ tiếng Việt.
Liên quan đến sự việc loạt mỹ phẩm bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội) mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh trước đó, ngày 9/10, thông tin từ Phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cho biết, ngày 7/10, Sở Y tế TP Hà Nội đã có báo cáo gửi Cục.
Theo báo cáo, Sở Y tế Hà Nội cho hay, ngày 19/9/2025, đơn vị này đã có văn bản gửi UBND phường Từ Liêm đề nghị phối hợp xác minh, tổng hợp thông tin liên quan đến nội dung phản ánh của báo chí về sự việc hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc, bị vứt bỏ tràn lan trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng).
Ngày 3/10/2025, UBND phường Từ Liêm có văn bản báo cáo kết quả xác minh và cung cấp thông tin về các sản phẩm mỹ phẩm theo nội dung phản ánh của báo chí. Địa phương này cho biết, sáng 18/9/2025, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, tại tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối đường Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, phát hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị vứt bỏ tràn lan. UBND phường Từ Liêm đã chỉ đạo Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác của UBND phường Từ Liêm ghi nhận có 07 lọ mỹ phẩm trên bao bì ghi tên thương hiệu "Flower Conditioner" của Hàn Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, đã hết hạn sử dụng (tháng 11/2024); cùng 40 hộp giấy trên bao bì ghi là sản phẩm thiết bị y tế – miếng lau Joydrops Delay Wet Wipe, cũng đã hết hạn sử dụng (tháng 9/2024).
Qua xác minh với người dân, lượng sản phẩm trên được phát hiện trong chiều ngày 17/9/2025. Sau đó, có nhiều người dân đến nhặt sản phẩm và mang đi. Tổ công tác phường Từ Liêm đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận sự việc tại hiện trường.
UBND phường Từ Liêm đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công tuyến đường phối hợp với đơn vị môi trường di dời toàn bộ lượng rác thải tại tuyến đường trên.
Trước đó, ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội, trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (nối Lê Đức Thọ – Phạm Hùng), trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay là phường Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm có tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị vứt bỏ tràn lan.
Tiếp đó, ngày 19/9, ghi nhận của PV cho thấy, khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài – nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc – nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" cùng nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Sau loạt bài phản ánh của Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe & Đời sống) về tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bị vứt tràn lan tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội), chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Đến nay, khu vực này đã được dọn dẹp sạch sẽ, quây rào tôn kín và gắn camera giám sát, thể hiện sự quyết liệt trong công tác chấn chỉnh vi phạm, lập lại trật tự vệ sinh môi trường.
Video mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở nhiều năm ở Hà Nội:
