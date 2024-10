Vụ nhà máy luyện chì ở Ngân Sơn - Bắc Kạn bị tố gây ô nhiễm: Chủ tịch UBND huyện im lặng khó hiểu?

1 ngày trước

GĐXH - Hàng tấn gỗ gồm: khúc, cành, gốc rễ cây to, nhỏ do ảnh hưởng bão số 3 được đem về tập kết tại kho tạm thời ở công viên Chu Văn An thuộc huyện Thanh Trì, TP Hà Nội chờ ngày đấu giá.