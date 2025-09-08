Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Thứ hai, 17:52 08/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

"Rỉ máu" ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ "kinh hoàng"'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý điều tra vụ "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2025 tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể thuộc xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 09/8/2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, ngày 25/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại điều 232 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ Vi phạm quy định khai thác rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể bị điều tra nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hình ảnh một cây gỗ nghiến bị chặt phá ở Vườn quốc gia Ba Bể.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 02 bị can là lãnh đạo thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 8/9, thông tin với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Văn Nam (phụ trách) Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể là 41 cây, tương đương 181,057m3.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

Pháp luật - 12 giờ trước

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện...

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.

Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?

Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?

Pháp luật - 1 ngày trước

Không tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.

Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần

Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phần

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.

Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi

Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.

Xem nhiều

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Pháp luật

GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Pháp luật
Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Pháp luật
Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Pháp luật
Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội

Xử phạt tài xế xe tải làm tràn dầu diesel xuống đường ở Hà Nội

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top