Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng' GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý điều tra vụ "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2025 tại khu vực Vườn Quốc gia Ba Bể thuộc xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, ngày 09/8/2025. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quá trình điều tra, ngày 25/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại điều 232 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hình ảnh một cây gỗ nghiến bị chặt phá ở Vườn quốc gia Ba Bể.

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 02 bị can là lãnh đạo thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 8/9, thông tin với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Văn Nam (phụ trách) Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể là 41 cây, tương đương 181,057m3.