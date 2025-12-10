Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ
GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.
Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiến hành xử phạt tài xế xe khách có hành vi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên quốc lộ.
Khoảng 9h25 ngày 3/12, tại km 669+900 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, người tham gia giao thông ghi lại cảnh xe khách gắn biển tên Thành Đạt mang BKS 73B – 006xx di chuyển ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Sự việc được phản ánh đến lực lượng chức năng.
Nhận chỉ đạo từ cấp trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị tiến hành làm rõ, xác định người điều khiển xe khách trên là ông C.X.L. (SN 1979, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Quá trình làm việc ông C.X.L. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "Điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều", tạm giữ giấy phép lái xe.
Dự kiến mức phạt đối với ông L. là phạt tiền 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.
Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫnPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.
Bắt giữ đối tượng phê ma túy vác dao đuổi đánh công anPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phêPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát thông báo kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc QuangPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Trần Ngọc Quang (SN 1992; thường trú TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Diễn viên Lâm Thái bị khởi tố về tội trộm cắp tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Nguyễn Lâm Thái vì đã có hành vi trộm cắp tài sản.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.
Hà Nội: Hơn 600 'ma men' sa lưới cảnh sát giao thông trong 3 ngày cuối tuầnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn nhằm kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm, chỉ trong 3 ngày cuối tuần (từ 5 - 7/12/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 600 trường hợp tài xế vi phạm với tổng số tiền phạt ước tính lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tùPháp luật - 2 ngày trước
Gần một tháng sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận thi hành bản án 2 năm tù mà không kháng cáo. TAND TPHCM cũng không nhận được kháng cáo của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp ca-pô để bỏ chạy ở Thái NguyênPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Tối 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng khi liều lĩnh hất chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy nhằm trốn tránh việc kiểm tra nồng độ cồn.
Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'Pháp luật
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.