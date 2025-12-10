Xử phạt tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên quốc lộ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiến hành xử phạt tài xế xe khách có hành vi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên quốc lộ.

Người tham gia giao thông phát hiện xe khách chạy ngược chiều (ảnh: CAQT).

Khoảng 9h25 ngày 3/12, tại km 669+900 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, người tham gia giao thông ghi lại cảnh xe khách gắn biển tên Thành Đạt mang BKS 73B – 006xx di chuyển ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Sự việc được phản ánh đến lực lượng chức năng.

Nhận chỉ đạo từ cấp trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị tiến hành làm rõ, xác định người điều khiển xe khách trên là ông C.X.L. (SN 1979, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm của tài xế.

Quá trình làm việc ông C.X.L. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Trị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "Điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều", tạm giữ giấy phép lái xe.

Dự kiến mức phạt đối với ông L. là phạt tiền 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

