Vụ sạt lở vùi lấp nhiều công nhân ở Hà Tĩnh: Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân

Liên quan đến sự cố sạt lở vùi lấp nhiều công nhân tại công trường thi công dự án đường dây 500 KV mạch 3 qua Hà Tĩnh, ở xã Kỳ Liên (Kỳ Anh – Hà Tĩnh), PV Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ với đại diện chủ đầu tư để nắm rõ hơn thông tin về nguyên nhân ban đầu.

Sạt lở do thiên tai

Ông Bùi Thái - Phó Trưởng phòng kỹ thuật Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do thiên tai.

“Lúc đấy trời mưa, đội thi công dừng thi công ở vị trí móng, họ đi về phía lán của họ nằm trong khu vực rừng, bên suối để trú mưa. Sau đó do mưa dông lớn, dẫn đến lũ quét xuống theo suối. Lúc này nhóm công nhân đang trú trong lán thì bị đất đá sạt lở xuống…”- ông Thái cho biết.

Đưa nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài.

Trước câu hỏi của PV về việc Ban quản lý dự án đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân hay trách nhiệm gì không? Thì được ông Thái cho biết: “Cái này là do thiên tai, chứ không phải do đang thi công”.

Về nghi vấn nổ mìn gây sạt lở đất đá, ông Thái khẳng định không có chuyện nổ mìn.

Đôi dép sót lại tại hiện trường.

Cũng theo ông Thái, toàn tuyến mạch 3 có nhiều đơn vị thi công. Nhưng tại vị trí thi công xảy ra sự cố, do công ty TNHH xây lắp điện 4 đảm nhiệm thi công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở

Chiều 7/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Công điện số 45/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất lại phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu.

Công điện nêu: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 6 tháng 5 năm 2024 đã có mưa to gây sạt lở đất vùi lấp 01 lán trại của công nhân thi công đường dây 500 kV tại khu vực phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, làm 3 người chết, 4 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất, tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng, cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; kịp thời cứu chữa những người bị thương; khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố sạt lở để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người lao động và nhân dân, xử lý nghiêm trách nhiệm (nếu có sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường thi công đường dây 500 kV tại khu vực xảy ra sạt lở.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ, dự báo thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ để các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

3. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và chủ đầu tư các công trình, dự án khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, gây nguy hiểm đến tính mạng của công nhân và người dân.

Đưa các nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi hiện trường.

Lúc 14h30' chiều 6/5, một vụ sạt lở đất ở Kỳ Liên (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã vùi lấp nhiều công nhân đang thi công dự án đường dây 500 KV mạch 3 qua Hà Tĩnh. Vụ việc xảy ra trên khu vực dãy núi Hoàng Sơn, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh.

Lúc này các công nhân đang thi công tại vị trí móng cột số 28 thuộc Dự án đường dây 500 KV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Vụ sạt lở khiến 18 công nhân bị vùi lấp. Trong đó, có 3 công nhân bị tử vong, 4 công nhân bị thương và 11 công nhân đã được giải cứu ra khỏi hiện trường.

3 nạn nhân tử vong gồm: Đinh Sơn (nơi đăng ký thường trú xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Đinh Hlum (xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2007 xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

4 nạn nhân phải đi cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Hoàng Đình Thủy (SN 1991, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Đồng Anh Ngọc (SN 1969, trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Nguyễn Đình Thành (SN 1997, Kong Prong, Gia Lai); Hoàng Đức Thắng (SN 1983, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).