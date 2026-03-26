Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạm

Ngày 26/03/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai nguyên cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long cũ). Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) và Lê Quốc Việt (nguyên điều tra viên).

Cả hai bị điều tra về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Theo nhận định ban đầu, hành vi của hai bị can này được thực hiện với lỗi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Vụ việc bắt nguồn từ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/04/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải đã thực hiện hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang lề trái và tông trúng em N.N.B.Tr. (14 tuổi), khiến nữ sinh này tử vong tại chỗ.

Dù các chứng cứ cho thấy hành vi của tài xế Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", nhưng khi thụ lý nguồn tin, ông Khanh và ông Việt đã không làm báo cáo đề xuất khởi tố. Thay vào đó, hai cán bộ này lại đề xuất ra quyết định không khởi tố vụ án, đẩy lỗi về phía nạn nhân khi cho rằng em Tr. đi xe đạp điện thiếu quan sát – một lỗi vốn chỉ dừng ở mức vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng tự chế đến tận nhà tài xế Trung, bắn trọng thương người này. Ảnh cắt từ video

Suốt một thời gian dài, gia đình em Tr. đã gửi đơn khiếu nại khắp nơi nhưng đều bị cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương bác đơn. Ngày 28/04/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của em Tr.) đã dùng súng tự chế đến tận nhà tài xế Trung, bắn trọng thương người này rồi tự sát.

Sự việc khiến ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị bắn, tài xế Trung bị tổn thương cơ thể rất nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phải điều trị dài ngày.

Trước áp lực dư luận và đơn thư tố cáo, vụ tai nạn được điều tra lại. Cơ quan chức năng xác định lỗi chính thuộc về tài xế do hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.