Vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô: Phát hiện vắng cháu bé nhưng giáo viên không báo gia đình

Cũng trong tối qua (29/5), ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chủ trì cuộc họp khẩn với Công an tỉnh, Công an thành phố và UBND TP. Thái Bình. Sau khi nghe báo cáo sơ bộ, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.



Cùng với đó, UBND TP. Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Bên cạnh đó, các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.