Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Năm 2026, công tác tuyển sinh vào các trường chuyên tại Hà Nội được phân tách thành hai nhóm chính gồm các trường trực thuộc các đại học (được tự chủ tuyển sinh) và các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội. Do đặc thù riêng biệt trong công tác tổ chức, mỗi đơn vị sẽ có lịch trình công bố kết quả khác nhau.

Đối với nhóm trường chuyên thuộc các đại học, tiến độ công bố kết quả có sự khác biệt rõ rệt. Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội là đơn vị dự kiến hoàn tất công bố kết quả sớm nhất, trước ngày 16/6.

Tiếp đó, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội dự kiến thông báo kết quả trước ngày 21/6 sau khi tổ chức thi trong ngày 7/6 cho 630 chỉ tiêu của các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn.

Đối với Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, kết quả dự kiến được công bố trước ngày 29/6.

Cuối cùng, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có lịch công bố kết quả muộn nhất, dự kiến trước ngày 30/6. Nhà trường lưu ý rằng điểm thi sẽ được công bố công khai trên website chính thức của đơn vị và không gửi thông báo riêng cho từng thí sinh.

Song song đó, các trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức kỳ thi chung từ ngày 30/5 đến ngày 1/6. Theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn của nhóm trường này dự kiến sẽ được công bố đồng loạt trong khoảng thời gian từ ngày 19/6 đến ngày 22/6.

Dưới đây là bảng chi tiết lộ trình công bố kết quả tuyển sinh năm 2026:

Đơn vị đào tạo Lịch thi dự kiến hoặc đã tổ chức Thời gian công bố kết quả dự kiến THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Đã hoàn thành Trước 16/6 THPT chuyên Ngoại ngữ 7/6 Trước 21/6 THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn Đã hoàn thành Trước 29/6 THPT chuyên Đại học Sư phạm 4 - 5/6 Trước 30/6 Các trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội Đã hoàn thành 19/6 - 22/6



