Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, việc tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm lĩnh vực văn hóa, quảng cáo được thực hiện trên cơ sở khoản 1 Điều 14 của Luật Thủ đô năm 2026, cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường văn hóa, mỹ quan đô thị và trật tự xã hội của Thủ đô.

Điểm đáng chú ý là nhiều hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt cao gấp đôi so với quy định chung của Chính phủ theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026.

Theo đó, các mức phạt dưới đây được áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi mức áp dụng đối với cá nhân theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đề xuất tăng gấp đôi mức phạt đối với hàng loạt hành vi

Theo dự thảo, nhiều nhóm hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo sẽ bị áp dụng mức xử phạt cao hơn hiện nay, cụ thể:

Đối với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng như xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; kích động bạo lực; truyền bá tệ nạn xã hội; thể hiện nội dung dâm ô, trụy lạc hoặc kích động chống đối pháp luật, mức phạt được đề xuất từ 80 - 100 triệu đồng.

Trong lĩnh vực điện ảnh, hành vi phổ biến phim tại rạp chiếu, trên truyền hình hoặc trên không gian mạng khi chưa có giấy phép phân loại hoặc chưa thực hiện phân loại theo quy định sẽ bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức chương trình có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, kích động bạo lực hoặc gây tác động tiêu cực đến đạo đức xã hội sẽ bị phạt từ 80 - 90 triệu đồng.

Trường hợp chương trình có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tín ngưỡng, lãnh tụ, anh hùng dân tộc hoặc tổ chức biểu diễn trong thời gian bị đình chỉ hoạt động có thể bị phạt tới 90 - 100 triệu đồng.

Các cuộc thi người đẹp, người mẫu có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục bị đề xuất xử phạt từ 60 - 80 triệu đồng;

Nếu có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tín ngưỡng, lãnh tụ hoặc danh nhân văn hóa, mức phạt tăng lên 80 - 100 triệu đồng.

Đối với hoạt động lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực, phản cảm hoặc trái thuần phong mỹ tục, mức phạt dự kiến từ 60 - 80 triệu đồng; trường hợp xuyên tạc lịch sử, xúc phạm anh hùng dân tộc có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Trong hoạt động lễ hội, hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi hoặc tham gia mê tín dị đoan sẽ bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng;

Phục hồi các hủ tục, tập quán gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, nhân cách con người bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng;

Tổ chức lễ hội không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng.

Karaoke không phép bị phạt tới 80 triệu đồng, vũ trường không phép tới 100 triệu đồng

Dự thảo cũng tăng mạnh chế tài đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Cụ thể, kinh doanh karaoke ngoài khung giờ quy định sẽ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Hành vi kinh doanh karaoke không có giấy phép hoặc cho người khác sử dụng giấy phép để kinh doanh bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Đối với vũ trường, hành vi hoạt động không có giấy phép sẽ bị xử phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Các cơ sở sử dụng phương thức phục vụ mang tính chất khiêu dâm có thể bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng. Hành vi bao che cho các hoạt động đồi trụy, kích động bạo lực hoặc nhảy múa thoát y bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Trường hợp trực tiếp tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động mang tính chất đồi trụy có thể bị phạt tới 80 - 100 triệu đồng.

Vi phạm về di sản văn hóa có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Nhiều hành vi liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa cũng được đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt.

Cụ thể, không giao nộp di vật, cổ vật được phát hiện theo quy định sẽ bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng.

Các hành vi kê khai không trung thực để xin cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bị phạt từ 10-20 triệu đồng; tẩy xóa, sửa chữa giấy phép bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng; không làm thủ tục cấp lại giấy phép theo quy định bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng.

Làm bản sao di vật, cổ vật không đúng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn sẽ bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng. Làm bản sao cổ vật không có giấy phép, cho người khác sử dụng giấy phép hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức khác để hành nghề có thể bị phạt tới 80 - 100 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi kinh doanh, mua bán di sản tư liệu đã được ghi danh trong danh mục quốc gia hoặc của UNESCO và hành vi xâm phạm cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa đều có thể bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng.

Có hành vi quảng cáo bị phạt tới 200 triệu đồng

Lĩnh vực quảng cáo là nhóm được đề xuất tăng mạnh mức xử phạt.

Theo dự thảo, hành vi treo, đặt, dán quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông hoặc cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo sử dụng các từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" mà không có căn cứ chứng minh hợp pháp bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc chữ viết của cá nhân khi chưa được đồng ý có thể bị phạt từ 40 - 80 triệu đồng.

Hành vi đặt quảng cáo bên cạnh hoặc liền kề các nội dung vi phạm pháp luật bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị xử phạt từ 160 - 200 triệu đồng, trở thành mức phạt cao nhất trong dự thảo nghị quyết.

Ngoài ra, các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, lịch bloc, sách, tài liệu và biển hiệu cũng đồng loạt được nâng gấp đôi mức xử phạt, dao động từ 6 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy hành vi và mức độ vi phạm.