Vướng vào nợ nần, người phụ nữ Hải Dương báo tin giả bị cướp 80 triệu đồng

Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) vừa phối hợp với Công an phường Duy Tân xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của chị N.T.M (SN 1994, ở phường Duy Tân).



Trước đó, ngày 26/2/2024, Công an phường Duy Tân tiếp nhận trình báo của chị N.T.M về việc, vào khoảng 9h ngày 26/2, chị M. đi xe máy từ Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhị Chiểu về nhà ở phường Duy Tân. Khi đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư Kim Bào (phường Duy Tân), bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy ép ngã xuống rìa bờ ruộng rồi dùng dao đe dọa cướp 80 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Kinh Môn nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h cùng ngày, chị M. thừa nhận bản thân không bị cướp.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân được xác định do chị M. vướng phải một số khoản nợ cá nhân và bị mất tiền khi tham gia góp vốn đầu tư vào một trang mạng xã hội. Hiện Công an phường Duy Tân đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

