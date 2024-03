Vượt đèn đỏ, nữ tài xế quê Thái Bình bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa xác minh làm rõ tài xế điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ và thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế này.

Trước đó, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng nhận được phản ánh của nhân dân qua số điện thoại công khai về việc xe ô tô BKS 17A-037xx vi phạm trật tự an toàn giao thông vào lúc 12h02 ngày 3/3/2024 tại QL10 ngã 3 cầu Nhân Mục (thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh bảo). Ngay sau đó, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã tiếp nhận và chỉ đạo Phòng CSGT thông khẩn trương xử lý vụ việc.

Hình ảnh xe ô tô vượt đèn đỏ, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/3, Trạm CSGT Quang Trung (thuộc Phòng CSGT) đã mời bà N.T.C (SN 1976, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) làm việc. Tại buổi làm việc, bà N.T.C đã nhận bản thân đã điều khiển xe ô tô trên vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Sau đó, Trạm CSGT Quang Trung đã thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế N.T.C về lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông", phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

