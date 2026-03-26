Vy Oanh có cuộc sống như thế nào ở Mỹ?

Vy Oanh là một nữ ca sĩ và người dẫn chương trình quen thuộc của làng giải trí Việt Nam. Cô được biết đến rộng rãi qua những ca khúc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc như “Đồng Xanh” hay “Fly”, ghi dấu ấn với giọng hát trong trẻo và phong cách nữ tính. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Vy Oanh còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình và hoạt động nghệ thuật khác. Trong những năm gần đây, cô cũng thu hút sự chú ý của công chúng bởi đời sống cá nhân và những phát ngôn gây tranh luận trên mạng xã hội, khiến tên tuổi của cô luôn được nhắc đến trong showbiz Việt.